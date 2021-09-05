報明牌詐騙上半年暴增1054件　「保密費用+系統測試」7萬飛了

▲報明牌成詐騙主流，上半年暴增1054件。圖為刑事局外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，警方發現民眾生活起居多仰賴網路社群媒體，網路投資詐騙案件數大增，加上近期樂透運彩獎金高，民眾投注量大，詐騙集團也透過私訊提供運彩分析、投注內幕大搞吸金詐騙！刑事局統計，2021年上半年全國詐欺案件發生數計1萬1447件，較上年同期增加466件、增幅4.05%，其中以假投資詐騙案增加最多，同期增加1054件、較去年同期增加94.61%，被害人年齡層有下修趨勢。

▲刑事局5日下午對投資、報明牌詐騙吸金手法提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

新竹市一名陳姓男子（35歲，職業業務）日前遭不明網友「柔柔」加入LINE「有錢賺 彩球交流」群組，群組內一名自稱「太陽」男子告知陳男只要匯款新台幣3000元，就可以加入一位「小陳版主」、「今彩539內幕4星」報明牌會員群組。

歹徒聲稱可提供今彩539內幕明牌。陳男匯款後進入會員群組，群組內自稱「主管」男子告知陳男，首次合作之新會員要繳交2萬元「保密費用」，但承諾在開獎前會全數退還，陳男再度匯完款項後，又被告知初次上線要匯入5萬元作「系統測試」。

▲刑事局5日下午對投資、報明牌詐騙吸金手法提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

被害人陳男積蓄用盡，於是趕赴籌措經費，分2次再匯入5萬元，無奈約定還款時間已到，對方除未依約還款，也沒報明牌給他，還刪光他所有LINE群組，陳男驚覺詐騙，連忙報警，共計損失7萬3千元。

台中市王姓女子（43歲，服務業）日前在臉書看到自稱「家銘」網友貼文表示：「真的太準了，幸好我跟他買…推薦給大家」，並附上LINE ID及今彩539內幕群組包牌全中貼文，王女興奮之餘，立即將該 ID加入好友。

歹徒以同樣手法、告知王女必須先繳納1萬元「入會費」2萬元「保密費」確保雙方權益，並要求刪掉所有對話紀錄，所幸王女驚覺有異，僅匯了1萬元，並質疑對方是詐騙集團，即遭退出群組，只好報警求助。

刑事警察局分析，針對「台彩內幕明牌」之假投資詐騙，通常會透過臉書社群邀約加LINE私聊、並廣開群組分工製造專業形象，並巧立名目索取各種經費騙取民匯款、甚至會要求民眾刪除對話紀錄保密，若民眾驚覺有異就會遭退群封鎖，警方指出公營彩卷、運彩並無明牌內線、坊間報明牌團體幾乎都是詐騙集團設局，民眾若有疑慮可撥打165反詐騙專線諮詢。

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