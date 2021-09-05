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送產中胎兒迫不及待「出頭」搶出生　救護人員扮產婆接生母子均安

▲台南市消防關廟分隊救護人員呂雪菁、楊竣，扮產婆接生急產孕婦母子均安，家屬5日上午特前往關廟分隊送滿月禮，感謝救護人員協助，並分享喜悅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防關廟分隊救護人員呂雪菁、楊竣，扮產婆接生急產孕婦母子均安，家屬5日上午特前往關廟分隊送滿月禮，感謝救護人員協助，並分享喜悅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防關廟分隊救護車7月29日凌晨送1名莊姓產婦到醫院生產途中，因孕婦羊水已破，胎兒迫不及待頭已露出，救護人員呂雪菁、楊竣當機立斷在車上接生，胎兒出生後馬上做抽吸，胎兒大哭母子均安，馬上送醫檢查是位健康寶寶，家屬5日上午特前往關廟分隊送滿月禮，感謝救護人員協助，並分享喜悅。

據了解，台南市消防局119勤指中心於7月29日凌晨2時45分接獲關廟區花園二街孕婦急產案件，立刻派遣關廟分隊救護人員呂雪菁、楊竣出勤，根據報案內容表示患者31歲目前懷孕39週，為第一胎，目前羊水未破已落紅，救護人員抵達現場後，發現患者陣痛頻率變高，救護人員立刻移動患者上車並前往醫院，不料救護車行駛約5分鐘後，經檢查發現胎兒胎頭已露出，孕婦腹中小朋友已迫不急待要來到新世界。

▲台南市消防關廟分隊救護人員呂雪菁、楊竣，扮產婆接生急產孕婦母子均安，家屬5日上午特前往關廟分隊送滿月禮，感謝救護人員協助，並分享喜悅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

救護人員便迅速將車子停在路旁，同時備妥生產處理包，準備迎接生新生命的到來；在救護車上救護人員除依據消防局救護SOP進行接生外，也持續評估產婦生命徵象，待胎兒產出後，立即施予口鼻抽吸、清理口中異物等，胎兒也立即發出哭聲，經評估生命徵象相當穩定，接著以生產包內的無菌器材夾住臍帶，連同孕婦與胎兒做好保暖措施後，送往醫院做後續相關檢查。

▲台南市消防關廟分隊救護人員呂雪菁、楊竣，扮產婆接生急產孕婦母子均安，家屬5日上午特前往關廟分隊送滿月禮，感謝救護人員協助，並分享喜悅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而在小寶寶滿月的日子，當時的孕婦莊小姐與她先生，也帶著寶寶與小禮品特別來到關廟分隊來感謝兩名救護人員，謝謝他們的幫忙與協助，讓媽媽平安生產、小朋友順利出生！真的非常謝謝消防人員的幫忙。

關廟分隊隊員呂雪菁表示，她與另一名同事楊竣目前都未婚，在消防局服務的時間也不久，在急產案件本來就不多的情況下，兩個人都是第一次遇到急產接生，幸好平時的訓練紮實，在處置過程中也都很順利，抵達醫院交接後，醫護人員也表示沒想到寶寶會在救護車上出生，讓她深深覺得生命是那麼的不可思議，並希望寶寶能夠平安健康長大，最重要的是媽媽辛苦了。

▲台南市消防關廟分隊救護人員呂雪菁、楊竣，扮產婆接生急產孕婦母子均安，家屬5日上午特前往關廟分隊送滿月禮，感謝救護人員協助，並分享喜悅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對本次案件台南市消防之友會第五辦事處薛文祥處長，特地到場頒發救護獎勵金給辛苦的救護人員，同時勉勵消防人員從事消防工作來幫助社會是一個非常有意義的事，應當保有為民服務及協助民眾解決問題的熱忱，也同時恭喜黃先生夫婦。

台南市消防局第五大隊表示，執行緊急救護本來就是消防人員的天職之一，此次案件也驗證了本大隊所屬同仁落實平時救護訓練，培養出遇到突發狀況能臨危不亂的精神。另外，也歡迎在地對救災救護具有熱忱的熱血青年加入義消行列。

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