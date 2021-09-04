黨魁爭霸／2024造王者？　 朱立倫：黨不能變成「害王者」

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席候選人政見發表會於今（4）日下午登場，每人有6分鐘的時間發表政見，朱立倫表示，國民黨需要有經驗能力、能團結各地縣市長議會黨團的黨中央黨主席，要能團結大家對抗民進黨，「我們要團結不要讓民進黨見縫插針，2022要贏、2024也要贏。」

朱立倫強調，面對兩岸要做基於黨章、黨綱規定，不光只有九二共識基礎，要推動兩岸交流，若在野黨不強誰跟你談、簽合約、簽MOU，先讓國民黨強，讓民間交流，兩岸交流恢復，還要盡快恢復駐美代表處，不要讓民進黨抹黑造謠。

朱立倫表示，現在討論2024要派誰，根本不是重點。能不能選贏2024才是重點。沒有2022的勝利，就沒有2024的重返執政。我們要用科學的方法、公平的機制來找出最強候選人。任何人都沒有資格當造王者，只有國民黨強才能當造王者，「黨弱就變成害王者！」

朱立倫提出目標，黨要變強，無私無我來推出2024最強的候選人。他也向黨內喊話，同志我們是好同志不是對手，要團結，不要給民進黨見縫插針一起團結，2022要贏、2024也要贏。

朱立倫政見發表全文如下：

1、「全世界各地的國民黨員悶壞了!」

現在的國民黨與民眾，大家都悶壞了!

民進黨一黨獨大，囂張鴨霸，做那麼爛，但民眾還會順便罵我們國民黨， 說國民黨為什麼不能強起來，為何不能硬起來?

再這樣下去，國民黨都要垮掉了!

「我們絕對不再溫良恭儉讓!」

2、「我告訴大家：什麼是承擔」

我以過去20幾年的承擔，跟大家報告，什麼叫做承擔！

2001 年國民黨第一次失去政權，披掛上陣收復桃園，我做到了!

2009 八八風災、金融風暴、H1N1疫情，我到行政院擔任救火隊，我也上陣，我擔任總指揮官。

2010 黨需要我出戰新北，民進黨派出那時最強的蔡英文親征，我也守住了

2016年總統大選，面對國民黨的分裂與潰散，我揹著對不起柱柱姐跟換柱的罵名，跳下火坑，我承擔罵名、我扛起責任、我承擔。

2019 初選過程再怎麼變，我對黨與同志沒有一句怨言。初選結果第一天，我就宣布全力支持韓國瑜，我也接下韓國瑜競選總部主委，全力輔選。

承擔就是不管成敗、得與失，就負起責任，即使下台也是應該。

有人說我不夠硬、太軟？我過去桃園、新北的同事、議員民代，聽到都會哈哈大笑！大家說我太強勢，為了桃園跟新北的建設，就是需要執行力、需要強硬、需要魄力，才能達成這些重要的建設。

而黨主席則需要包容，要協調，要整合最大力量，要團結。

3、「2022挑戰更大，需要經驗、需要能力」

去年初，我們敗選，必須反省沉潛。郝市長、江主席願意承擔，來找我，我都覺得很好、很鼓勵。

但現在國民黨面對的是2022全國的地方選戰佈局，需要經驗與人脈，更需要整合的能耐。 面對民進黨的抄家滅族、民眾黨的步步進逼，我們需要有強的領導力！

我們沒有時間，不能再等待了，我們立即要啟動作戰！

4、「兩岸關係變小綠、美國關係大斷線」

兩岸關係與國際連結，是重中之重! 國民黨兩岸路線不能搖擺、不能變來變去，跟著民進黨走，變成小綠!「國民黨希望兩岸和平竟然變成賣台，民進黨製造兩 岸對抗害台灣變成愛台灣，這什麼顛倒是非的道理?」

延續過去黨章黨綱的規定，包括「九二共識、一中各表」，都是重要基礎。

我們是在野黨，不能談什麼協議，在野黨能做的就是加強溝通，促進和平、促進民間社會交流。第一步用社會力交流取代政治對抗的氛圍。

更重要的，國民黨要強，要執政，國民黨誰會被看得起。

還有，對美國的關係非常重要，我們在華府不能沒有聲音！

現在都被民進黨壟斷，聽到的都是國民黨親中賣台，民進黨扣的紅帽子！

美國友人與僑胞都心急如焚，一定要有國民黨的聲音。

5、「只有國民黨強才能當造王者」

現在討論2024要派誰，根本不是重點。能不能選贏2024才是重點。

沒有2022的勝利，就沒有2024的重返執政。我們要用科學的方法、公平的機制來找出最強候選人。

任何人都沒有資格當造王者，只有國民黨強才能當造王者，「黨弱就變成害王者！」

朱立倫的目標：黨要變強，無私無我來推出2024最強的候選人。

6、「國民黨中心思想就是孫中山、蔣經國的正藍!」

什麼是國民黨的路線？

國民黨中心思想就是國父孫中山的正藍、經國先生的正藍！

很清楚，就是國父孫中山創建國民黨、創建中華民國的正藍! 就是經國先生建設台灣、最愛台灣的正藍!

國民黨愛台灣，不是說說而已，過去十大建設、新竹科學園區、還有民進黨最愛掛在嘴邊的護國神山台積電，哪一個不是經國先生創建？

國民黨愛台灣，建設護國神山，30年後民進黨，害台灣，全力捍衛高端。

昨天我回桃園參加九三軍人節，國民黨拋頭顱灑熱血，用鮮血堅持捍衛中華民國，用鮮血堅持民主自由，抗戰、八二三砲戰、古寧頭戰役，死了這麽多國軍先烈。民進黨不懂感恩，搞台獨、搞文化台獨、搞民主獨裁，要消滅中華民國，簡直人神共憤！

真正愛台灣的國民黨人，怎能不挺身奮鬥？

我們絕對不能變小綠、小白，也不能變紅統，我們堅持國父孫中山先生創建中華民國的正藍，蔣經國愛台灣建設台灣的正藍。



7、「各位同志都不是對手!」

我去地方座談，有人擔心會造成分裂。

我身旁各位同志都不是對手，都是同志，對我有一百個批評、一千個批評 都沒有關係，但不要給國民黨製造分裂對立，也不要為民進黨創造空間，見縫插針。

發重拾領導力，改變才有希望，團結才能勝選!