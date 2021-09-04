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SONY WF-1000XM4耳機開箱動手玩　與AirPods Pro比一比

▲SONY WF-1000XM4 開箱動手玩與 AirPods Pro 比一比。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

以降噪耳機來說，Apple 的 AirPods Pro 和三星Galaxy Buds Pro 都是消費市場上比較受到歡迎的產品，而 SONY WF-1000XM4 用了全新的設計，首次使用整合式晶片 V1，卻又整合 Hi-Res、LDAC、DSEE Extrem等多項音效技術於一身，究竟好不好用，這次透過開箱，分享初步體驗。

開箱：

原廠盒裝今年改用環保材質，根據SONY介紹，這是「Sony Original Blended Material」的獨家材質，以竹子、甘蔗纖維、再生紙混合製成。盒裝內包裝排列非常緊湊，雖然極盡可能的壓縮包裝空間，但是盒裝內還是有一條Type-C傳輸線跟三對耳塞，以及一個橢圓大小的充電盒跟耳機。 

▲SONY WF-1000XM4 原廠盒裝採用環保材質，其內提供耳機與充電盒、Type-C傳輸線、三組泡棉耳塞。（圖／記者洪聖壹攝）

外觀：

WF-1000XM4 外觀設計與上一代設計完全不同，耳機從最上方的圓形觸控板出發，彷彿針對耳骨設計，又做了有點類似梯形的設計，初步拿起來會有種厚實感，不過在配戴上卻沒有不適感。

▲外觀設計上與上一代截然不同，耳機外觀仿照耳朵內部構造設計。（圖／記者洪聖壹攝）

根據SONY所說，這種人體工學設計，是取用來自 1982 年 (MDR-E252) 全球第一款入耳式耳機至今，SONY 針對世界各地關於耳朵形狀的數據庫所設計的產品，記者倒是挺好奇，既然是這樣，為什麼不在 M3 就採用這樣的設計...但是整體來說，這一代外觀看起來更時尚，雖然單耳比 AirPods Pro 重 2克，而且看起來相對比較大一點，不過配戴起來的舒適感跟外觀辨識度來說，都有別於市面上其他品牌的耳機。

▲WF-1000XM4 耳機有種厚實感，單耳比 AirPods Pro 重約 2 克，整機重量 41 克。（圖／記者洪聖壹攝）

配對：

WF-1000XM4 使用全新藍牙5.2 規範，除了配對簡單、開蓋即連、長續航之外，相較藍牙5.0 的傳輸規範更可以避免干擾，實際在使用上來說，只要手機是開啟藍牙的前提下，開蓋就會進入配對畫面。溫馨提醒：配對之前，雙手必須觸摸耳殼上方圓形的地方約 3~5 秒，手機必須要開啟藍牙。

▲WF-1000XM4 與 Android 手機可以快速進行配對，iPhone 產品建議開啟藍牙搜尋。（圖／記者洪聖壹攝）

試圖了解每個人的耳機：

在配對過程中，SONY WF-1000XM4 除了耳機結構採用人體工學設計，耳塞本身採用了全新的全新噪音隔離耳塞，這種海綿特性可以適應所有各種不同的耳道形狀，讓聲音有效傳達到耳朵，又不會讓人感到不舒服。

▲WF-1000XM4 採用高階耳機才有的降噪耳塞，按壓之後會慢慢恢復原狀，藉此方便入耳。（圖／記者洪聖壹攝）

在 Apps 應用設計上，SONY WF-1000XM4 算是在音樂軟硬體整合最深的產品，首先在聲音方面，SONY 提供音樂等化器功能讓用戶自己調整，不管是跟 iPhone 還是跟 Android 手機配對，都可以自訂等化器，預設是關閉，可以依照自己喜歡的音樂類型選擇激昂、歡快、純美、放鬆、聲樂、強化高音等模式，並且提供兩組自訂模式，相當適合對於音樂敏感挑惕的人。

▲搭配的 Headphone App 在聲音方面，預設 6 組情境等化器與2組自定義等化器。（圖／記者洪聖壹攝）

降噪效果明顯：

這副耳機在降噪、通透之間，可以自訂使用模式，包括靜止、走路、跑步、搭乘交通工具，每個模式都有不同的預設型態，好比說靜止就會啟動降噪、跑不就會啟動降噪功能，而透過跟聯發科合作開發的 V1 晶片，這些模式可以連結手機來偵測用戶使用模式自動進行調整，不過實測感應上不是很靈敏。

▲配合聯發科客製化 V1 音效晶片可以偵測人體動作，提供相對應的降噪效果。（圖／記者洪聖壹攝）

在體驗過程中，它的降噪功能非常顯著，尤其在馬路邊聽音樂，幾乎是讓你獨立走在平行時空的感覺，不過卻不會感受到不舒服，當音樂放完，還是可以聆聽馬路的聲音，猜測可能外部空氣跟耳朵內部還是有流通。另外一點，當你在接聽來電或者啟用聲控的過程中，它會自動啟用類似 AirPods Pro 的通透模式，SONY 的模式稱為「環境聲音」，實際體驗下來，這模式可以讓你講話的時候不會聽到自己的聲音，耳朵不會感到很多壓力，這點設計相當貼心。

觸控操作方面，幾乎現在所有耳機都一樣是透過、點按、長按來控制音樂，而 XM4 這副耳機可以同時跟 iPhone 跟 Android 手機配對，使用體驗相同。

▲觸控方式跟一般耳機相同，長按可以啟動 Siri 或者 Google 助理。（圖／記者洪聖壹攝）

音質：

SONY WF-1000XM4 不僅是 Sony 首款通過 Hi-Res Wireless 認證的真無線降噪耳機，它也是SONY 第一款提供 LDAC 編碼技術的無線耳機產品，Hi-Res 顧名思義就是高解析音樂，至於 LDAC 則是 SONY 獨有的無線音訊編碼技術，該技術允許通過速度最高達 990 kbit/s 的藍牙連接傳輸 24bit/96kHz 的串流音頻，從音質的觀點來說，該項技術也是 WF-1000XM4 贏過 AirPods Pro 的地方，同樣試聽 KKBOX、Apple Music 的無損音樂，兩者在整體音質細膩度會有些微差異。

舉例來說，在同樣聆聽流行音樂時， AirPods Pro 獲得的音訊內容感覺較多，音域感受上也比較寬廣，XM4 則是在音質細膩度相對優越許多。另外，XM4 在藍牙音訊傳輸效率方面比較佔優勢，手機跟耳機不需要消耗很多電力，就可以聽到好聽的音樂。

▲基於自家 Hi-Res 與 LDAC 技術，讓這副耳機音質略為超越 AirPods Pro。（圖／記者洪聖壹攝）

360音效：

在 Heaphones Connect App 當中還有 360 Spatial Sound，實測這項功能必須額外下載 ArtistConnection 聆聽，雖然明顯感受到 360 度的立體音效，但是相較於 Apple Music 跟 AirPods Pro 搭配的空間音訊來說，空間音訊可以支援現有流行音樂，相對實用。

續航力方面，這副耳機在降噪模式、音量約50%的前提下連續聆聽約 8 小時，即便沒電，充電 1.5 小時就可以充飽，唯一的缺點可能是只支援 IPX4 抗汗這點，對 Android 用戶來說，如果喜歡降噪耳機產品，這副會是今年最聰明的選擇。

＊小結：AirPods Pro 仍是 WF-1000XM4 強勁對手

WF-1000XM4 在硬體方面，採用 6mm 高功率釹磁鐵整合動態單體，涵蓋音域不算廣，不過聲音品質卻非常優越、降噪效果也算明顯，環境音效開到 20 段感受不是很自然。到是內建的音樂等化器是記者感受超質的地方，每一個模式都有獨特的調整方式，幾乎是 SONY Music 音樂工作室調校等級。

初步體驗來說，WF-1000XM4 音質表現非常到位，而且非常難得的可以適應任何一種音樂，如果你是 SONY Xeperia 1 III 的用戶，兩者搭配起來相得益彰，尤其在 DSEE 方面，手機端本身已經有 DSEE Ultimate，到了耳機端，又可以針對手機還原的音訊進行個人等化器調適，讓音樂聽起來有種 CD 高音質一般的感受，這方面可以拿 WF-1000XM4 跟 iPhone 12 Pro Max 配對，並以 Xperia 1 III 配對 AirPods Pro，再拿 WF-1000XM4 跟 Xeprai 1 III 配對，聽相同音樂就可以明顯感受出來。

對於 iPhone 用戶來說，AirPods Pro 可以高度整合手機與 Apple Music，除了玩遊戲延遲感較低，啟動空間音訊、聆聽無損音樂這方面仍是 XM4 不足的地方。

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