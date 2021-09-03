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阿翰問10月教召「用什麼姿態回營」　網友敲碗：可柔學姐

▲▼阿翰10月要教召，網友敲碗以「可柔學姐」型態回營。（圖／Facebook／翻攝自阿翰po影片）

▲阿翰10月要教召，網友敲碗以「可柔學姐」型態回營。（圖／Facebook／翻攝自阿翰po影片）

記者林彥臣／綜合報導

網紅阿翰在93軍人節這天，在臉書上發文詢問，10月將會回營教召一周，實在不知道 「要用什麼姿態回去營區」。此文一出引發許多網友的熱烈討論，敲碗說應該以經典角色「可柔學姐」的姿態教召回營。

阿翰PO文詢問10月教召「要用什麼姿態回去營區」，並且強調「好懷念當兵時光」引發許多網友的熱烈討論。

網友對此表示，「當然是可柔…(笑)！」、「可柔姿態強勢回歸」、「肯定是右邊揉揉」、「唯一支持可柔學姊」、「當然是可柔啊，迷死那些學長」。

▲網紅YouTuber阿翰突認「交女友」　合照神秘長髮女3萬人激動了！（圖／翻攝自Instagram／hanhanpovideo）

▲阿翰創造許多經典虛擬角色，動漫宅女「凜月」也是其中之一。（圖／翻攝自Instagram／hanhanpovideo）

以模仿生活中小人物見長的阿翰，自創許多經典虛擬角色，包括越南新娘「阮月嬌」、算命老師、房東太太、動漫宅女「凜月」等等，「可柔雪姐」則是模仿國軍單元劇《莒光園地》的一個角色，卻在2019年差點因此被國防部提告。

▲▼國防部發文要求阿翰道歉。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲阿翰曾因為「可柔學姐」角色，差點被國防部提告。（圖／Facebook／翻攝自阿翰po影片）

阿翰也在該則PO文中留言喊話，「原本希望有生之年可以演正版莒光園地 結果被正版國防部告（苦笑 哈哈哈哈）」。

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