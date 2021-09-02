新北4女遇山難！1人無力移動…手機電力快歸零　消防局1招定位救人

▲新北4名女子登山時遇難，消防局透過簡訊定位尋人。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德、鄒鎮宇／新北報導

新北三芝區2日有4名女子遇到山難，警消獲報後，立刻派遣21名義警救援，所幸於晚間尋獲4名女子，花費2小時將其帶下山，結束這場約6小時的驚魂記。

新北消防局表示，2日下午4時52分，新北市119指揮中心接獲民眾自行報案，報案民眾稱一行人共4名女性，均約50歲，早上11點上山，前往紅葉谷瀑布後往下走，因天色昏暗迷路，目前在八連溪附近迷路受困，沒有食物和水，也沒有保暖衣物，其中一人已無體力移動，手機已快沒電，亟待救援。

消防局獲報後，立刻派遣1中隊、3分隊，共計21名警義消前往救援，並利用發送簡訊方式獲取受困民眾正確經緯度位置。

▲▼消防局耗費2個多小時，將4名女子順利帶下山。（圖／記者陳豐德翻攝）



另外，淡水中隊長盧濬易帶隊，並將現場三芝分隊搜救人員分2組結合當地山友，攜帶燈具、水等物資摸黑上山搜救，所幸消防人員於晚間6時52分順利尋獲受困4位民眾，並從紅葉谷步道下山，因天色黑暗，因受困民眾體力透支，搜救人員花費近2小時才順利將民眾帶下山。

新北消防局表示，去年曾有民眾自行進入山區採筍後迷途，試圖自行脫困，導致消防人員無法正確定位受困位置，造成憾事發生，新北市政府消防局呼籲，前往近郊登山步道健行時，行前準備充足裝備，宜以輕簡、實用為主，建議攜帶禦寒衣物、雨具、水、行動糧食、行動電源、照明設備、哨子及個人藥品等裝備，及早登山，避免回程時間過晚，下山時天色已暗，路徑難以分辨，造成迷途。另民眾應了解手機定位方式，以利山中迷途時搜救人員前往定位點搜救。

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