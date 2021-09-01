BNT試劑提前一天抵台「優勢不明顯」　封緘檢驗還是得等14天

▲BNT疫苗。（圖／路透）



記者嚴云岑／台北報導

疫苗抵台前先提供標準品送驗，有望加速審查，但首批BNT疫苗來台前夕，指揮中心才收到原廠試劑。食藥署坦言，BNT試劑太晚來，「優勢上沒有這麼明顯」，封緘檢驗恐需走完整的14天，待無菌試驗完成，才能交由指揮中心進行分配。

首批BNT疫苗90多萬劑將於明晨抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中證實飛機已起飛，預計明清晨抵達。中國官媒另指出下週也有疫苗要來，同樣也有90幾萬劑，陳時中不否認，表示「這一、兩週都有可能進來」，時間到了會與國人報告。

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陳時中在記者會上另公布，BNT試劑已抵台，最快月中可開打。食藥署副審查員郭旭棋受訪時解釋，BNT試劑就是原廠標準品，如果提早抵台的話，食藥署可先進行封緘檢驗，及早做完14天的無菌試驗，待疫苗到貨後就可加速審查。

今年首批莫德納疫苗就是受惠於標準品提早到貨，5月28日疫苗抵台後，6月7日就完成封緘、6月8日投入施打，比原訂的14天時程縮短了3天，但該批BNT疫苗因無標準品先行，可能還是得跑完14天封緘檢驗，確認安全無虞後，才能投入施打。

BNT疫苗預計在明日清晨抵台，歷次疫苗到貨後，食藥署都會派員赴低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等試驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格，將在7至14天內核發封緘證明書。