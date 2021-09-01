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想要財富自由不是埋頭苦幹！7句吸引財富箴言：投資自己永遠不虧

文／職場人

想要獲得財富並不是埋頭苦幹就好，我們還得培養一些致富觀念及知識，分享7句吸引財富箴言，不管你是理財小白，還是股海老韭，都能從中找到專屬自己的財富體悟！

財富吸引法則1：存下收入的1/10

第1句吸引財富箴言為「存下收入的1/10」，這個「1/10」職場人可以依據自己的生活開銷再去調整比例，有理財觀念的人應該都知道「複利」的驚人效果，但要實現這個複利的前提就是要先有一筆投資資金，透過每個月存下一點點錢，或是定期投入一筆投資金，積少成多！

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財富吸引法則2：為欲望訂下優先順序

第2句吸引財富箴言為「為欲望訂下優先順序」，生活中總是會充滿許多花錢的誘惑，比如與朋友的美食大餐、與家人的旅遊花費、犒賞自己的精品禮物等，我們不用因為省錢而降低生活品質，但是可以為這些欲望訂下先後實現的順序，至少不會讓自己窮途末路。

財富吸引法則3：讓存款為你工作

第3句吸引財富箴言是「讓存款為你工作」，此法則呼應第1句箴言，想要致富不能只是專注於開源增加收入，存下一筆資金、用複利效果錢滾錢，不當月光族，而是讓存款為你工作、為你帶來財富。

財富吸引法則4：堅守財富，避開危險和天敵

第4句吸引財富箴言是「堅守財富，避開危險和天敵」，我們都知道投資市場有賺有賠，職場人想要追求一夜暴富還是穩穩致富呢？相信多數人都會選擇後者，要想堅守財富並穩穩成長的話，我們得懂得避開危險，比如投資報酬率高的標的，通常也屬高風險，與其把錢投入你不熟悉的市場求快速成長，不如放在熟悉且穩健的市場慢慢積累。

財富吸引法則5：選擇良好的住所

第5句吸引財富箴言「選擇良好的住所」，之前《職場人Workworks》有寫一篇「為什麼有錢人住的地方很少零食垃圾？投資自己才是致富關鍵！」，從垃圾就可以看出一個人的生活作息及消費模式，如果你的生活環境非常凌亂，想必對待生活上的大小事也會相當隨意，隨意的人在金錢處理上也比較不拘小節，如此細節環環相扣，職場人還不趕緊打掃周邊環境嗎？（笑）

財富吸引法則6：從現在開始替未來的生活做好準備

第6句吸引財富箴言為「從現在開始替未來的生活做好準備」，俗話說理財越早開始越好，原因就是前述所說的複利效果，職場人可以試著從3年後、5年後、10年後......開始依序規劃，試想那個時間你可能會需要用到什麼錢，比如結婚基金、育兒基金、退休基金等，提早規劃就是提早兌現保障。

財富吸引法則7：讓自己成為最大的資本

第7句吸引財富箴言「讓自己成為最大的資本」，別以為致富的主體是「錢」，其實每個人都已經擁有了最大的資本，那就是「自己」，投資自己永遠不虧，例如：花一筆錢買書、買課程學習投資理財，再兌現這些知識去投資致富。還不知道怎麼開始投資嗎？還在猶豫該選哪個標的嗎？先把資金投資在自己身上吧！

「財富吸引法則」7句箴言：想致富不能只專注開源，投資自己永遠不虧！

堪稱理財經典的《巴比倫致富聖經》不只是理財小白可輕鬆入手的書籍，也是許多已有豐富理財經驗之人的珍藏寶典，這本書近期也重新翻譯成更容易閱讀的「漫畫」版本，裡頭會教大家如何運用巴比倫存錢法？如何透過古代智慧選股？這些看似艱深的實用技巧都可以經由有趣的漫畫輕鬆學！

Source：《巴比倫致富聖經》、pixabay

 

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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