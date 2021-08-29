窗邊開心聊天！下秒看見「髒東西」上下竄動　她們嚇壞尖叫

▲蔡男對著窗戶邊的女性們做出猥褻舉動。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）



記者林昱萱／雲林報導

一名蔡姓男子日前騎車經過某處，恰巧看到一間工廠的窗戶邊聚集著一群女工，竟然就脫下褲子，朝女工們做出猥褻行為，誇張的行徑讓女工們當場嚇壞，趕忙報警處理。對此，雲林地院審理後，依法判其拘役30日，得易科罰金，並給予緩刑2年。

判決指出，74歲的蔡男日前騎車到雲林某處的防火巷內，見到一旁工廠的窗邊有一群女工聚集談天，竟然就基於意圖供人觀賞而為公然猥褻行為之犯意，打開外褲拉鍊，將生殖器裸露出來，面對女工們並以手握住生殖器自慰之方式，不斷上下滑動，以此進行公然猥褻行為，蔡男誇張又惡劣的行徑讓在場女工都傻眼，趕忙喝止並報警。

蔡男被捕後，於警詢、偵查時均對案情坦承不諱，且又與證人之證述情節相符，足認其自白可信，犯嫌足堪認定。對此，法官認為，蔡男為了滿足自身性慾，而在上開地點進行公然猥褻行為，造成他人不適，所為實不可取，念及其犯後坦承犯行之犯後態度，勘認尚有悔意。

法官審酌，蔡男先前未受有有期徒刑以上之宣告，因一時失慮而犯下此和，念及其犯罪後坦承犯行，且已經與當事人達成和解，並獲得原諒，考量其已經達74歲高齡，經過此案後應知警惕，應無再犯之虞，依犯公然猥褻罪，判處他拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，並給予其緩刑2年。