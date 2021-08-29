外送妹等紅燈「做健康操」！待轉區內熱褲伸展　網看身材全歪樓

記者鄒鎮宇／綜合報導

長時間維持相同的姿勢工作，難免會肌肉酸痛，需要換個姿勢或動一動舒展一下。有網友目擊，一名穿著熱褲的長腿外送員在等紅燈時大跳健康操伸展，並將畫面PO網，引起不少共鳴。

有網友在臉書社團「爆料公社二社」以「停紅燈順便做個健康操」為題，PO出一段31秒影片。影片顯示，一名女外送員在待轉區等紅燈時，直接走下車並站在機車的後方，開始做肩膀、腰部、腿部及手部的伸展操，約30秒後才上車。

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▲▼一名女外送員在等紅燈時做健康操伸展。（圖／翻攝爆料公社二社）



網友看完紛紛留言，「這是跑太久，騎車騎到累了又加屁股痛，才會起來運動」、「這才叫時間管理大師」、「摩托車騎久了，真的會腰痠背痛」、「正常外送到後面屁股很痛！腳很酸～一天至少10單5樓的！送到腳軟」、「太瘦屁股沒肉，坐久屁股會痛」、「這個腿漂亮欸」、「難怪她會瘦」、「桃園市桃園區建國東路/桃鶯路」。

也有人說，「不會看場合，活在自己世界的人」、「對面遠光燈好煩」、「沒有外送穿這樣。大家怕曬太陽長褲加外套。這應該想紅客串的吧」、「換是大叔。故事是不是就不一樣了」、「騎車騎太久真的是需要動一下，但是也不是在停紅燈的時候運動吧」。

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