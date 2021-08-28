他PO「陳時中買中國疫苗」嗆網友：多看新聞！法官認證造謠開罰了

▲網友造謠指揮官陳時中購買中國疫苗，法官認定散佈謠言開罰3000元。（圖／指揮中心提供）

記者陳羿妏／綜合報導

國內疫苗庫存緊繃，豈料，高雄一名李姓男子今年5月至6月間竟於臉書上留言與網友開戰，聲稱指揮官陳時中已購買中國疫苗，要對方多看一點新聞等語，有民眾見狀，隨後向警方舉發。事後警方認定李男散佈不實謠言，依法將其送辦。日前高雄簡易庭審理後，依散佈謠言，足以影響公共安寧，處李男3000元罰鍰。

判決指出，李男今年5月至6月間於臉書與一名網友開戰，其中留言提到「好了啦，你不知道你中央已經批准了嗎，還在你先請？你陳時中大人已經批准了，他自己也有買了你說的中國疫苗了，別在那邊憨了，O朋友新聞多看一點」、「陳時中現在也買來路不明的疫苗，你怎麼說」等內容。經民眾截圖，向警方舉發後，全案因而曝光。

李男到案後坦承犯行，被依違反社會秩序維護法移送法辦。高雄簡易庭審理期間認為，目前疫苗來源為全民切身相關且十分注意之議題，對於疫苗來源於臉書公然指稱疫情指揮中心指揮官陳時中批准買受中國疫苗、來源不明疫苗的內容，確實足以引起社會大眾關切。

此外，李男曾表示自己沒有進一步查證，就在臉書上留言。對此，高雄簡易庭指出，陳時中答覆媒體詢問時，不只一次提到「沒有開放中國疫苗」、「我國買受或受贈與相關疫苗來源」，上開內容也均由疫情指揮於召開疫情會議時，多次加以說明，然而李男其實可上網查詢相關新聞，或至衛生福利部、疾管家等相關網站查看資料，但卻捨棄查證，恣意寫下不實流言，故審酌後依散佈謠言，足以影響公共安寧，處李男3000元罰鍰。