醫生「10天被騙600萬」！他驚：我接到檢察官電話　真相曝光傻眼了

記者陳雕文、林昱萱／新北報導

新北一名老醫師短短10天內遭詐騙集團騙走600多萬元，而警方展開調查，並於新莊區一棟大樓逮捕5名嫌犯，於現場查扣新台幣104萬、手槍、子彈等物，成功保住老醫師千餘萬元積蓄，全案移請偵辦。

▲醫生遭詐騙600多萬。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

警方調查，以李姓主嫌（40歲）為首詐騙集團共5人，均有詐欺、毒品紀錄，且染有毒品惡習，為支付毒品開銷，竟組成詐欺集團，由李嫌擔任車手頭，指揮手下成員假冒成主任檢察官，持假公文前往老醫師住處恐嚇監管帳戶，藉此取得老醫師的提款卡，每天提領將近70萬元，短短不到10天，提領新台幣600多萬元。

警方第一時間通知被害人，老醫師仍難以置信，並堅稱真的接到主任檢察官來電監管帳戶，交付提款卡及密碼，經警方很有耐心解釋詐騙集團慣用假檢警詐騙手法，並提示相關事證，才恍然大悟受騙，趕緊向銀行掛失止付，也感謝警方保住了退休金。

對此，警方成立專案小組立即展開行動，於19日在新莊區一棟大樓攻堅破門逮捕李姓嫌犯等5人，查扣不法所得新台幣104萬元、些許毒品安非他命、咖啡包以及1把改造手槍、3發子彈等證物，成功保住被害人千萬元積蓄，全案移請偵辦後，而包含李嫌在內的3人目前已聲押獲准。