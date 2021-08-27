「亞洲貓王」唐嘉鴻東奧表現亮眼　台師大運科團隊神助攻

▲運動科學團隊，運用慣性感測器收集腰部及雙腳的加速度數據，精準分析每次動作的落點和資料。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣體操國手「亞洲貓王」唐嘉鴻在東京奧運體操全能項目拿下世界第7，除了刻苦練習外，台灣師範大學的運動科技可說是幕後功臣。台師大運動科學團隊，運用慣性感測器收集腰部及雙腳的加速度數據，精準分析每次動作的落點和資料，協助選手讓動作更精進。

台師大今（27日）上午舉行記者會，邀請唐嘉鴻、教練翁士航等人。國訓中心奧運代表隊運動科學總召集人相子元指出，體操最終落地的瞬間，其實有非常大的衝擊，那個衝擊必須透過離心訓練的方式，能夠讓那個肌肉去適應，去承受這樣子的一個落地衝擊。

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▲體操選手唐嘉鴻。（圖／記者崔至雲攝）

運動科學團隊分析唐嘉鴻在空中轉體、落地前後技術與受力狀態，並運用慣性感測器分別收集腰部及雙腳的加速度與角速度數據，評估出離心力以及著地技術的衝擊力，進一步找出「完美落地」的關鍵因素。

翁士航提到，科有效協助唐嘉鴻提升落地的穩定性，2019年時完美落地比率僅36.3%，到2021年可達到72.7%。從這次東奧表現，可以看到實務經驗與運科完美結合，產生很好的成果。

▲體操選手唐嘉鴻。（圖／台師大提供）

頂尖運動員培育皆是從小開始，如何從小扎根，有計畫性的培養，需要接受相當多挑戰。翁士航成立「小師大體操隊」，在校方與體育室的支持下陸續於國內大小賽事獲得亮眼成績，成立迄今共獲89金68銀43銅。

台師大指出，體操運動的普及與這套體育教學模組的推廣，目前雖已蔚為風潮，但是欲普及至各級學校，仍須仰賴中央與地方政府協力倡議；運科團隊期盼，未來要將模組教學融入學校總體課程計畫；結合課程延伸舉辦活力體操教學觀摩賽；建立人才培育機制，協助有興趣參與高階動作的學習社團、育樂營或代表隊。

