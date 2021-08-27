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送指揮中心喪禮花籃！朱學恒挨告「妨害公務」結果出爐

▲▼朱學恆送花藍至疾管署。（圖／記者宋良義攝）

▲朱學恒送喪禮花藍至疾管署。（資料照／記者宋良義攝）

記者羅志華、陳羿妏／台北報導

宅神朱學恒今年6月送上四盆喪禮花籃，給中央疫情指揮中心，並附上卡片標註「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，事後卻挨告妨害公務。對此，朱到案後否認犯行，日前台北地檢署偵結全案，認定朱無侮辱公署犯意，因此處分不起訴。

回顧整起事件，朱學恒6月1日送4盆花藍到中央流行疫情指揮中心，上題「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」16字，引起熱議。有民眾不滿告發到台北地檢署，地檢署將此事交由北市警中山分局處理，警方通知朱學恒7月13日上午到案說明。

朱當時聲稱，他只是想要反映政府在這波新冠肺炎疫苗的處理，令人感到失望。不過，行政院長蘇貞昌不久後則在臉書痛斥，「這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人，並不符合多數台灣人的善良與厚道。」

朱則再度發文澄清，「這個叫做高柱花籃，喪禮用的是告別式花圈，他們不送非告別式的場地。花農最近很辛苦，記得多照顧他們。」甚至酸說，顯然蘇貞昌的中文不好，他的幕僚也是。

朱學恒遭民眾向北檢告發「妨害公務」後，則在臉書自嘲「獲得行政院長與總統認證之後，本人再度成為一個用嘴就可以妨礙(應為害)公務的男人啦！」

對此，朱到案否認犯行，強調自己是要告誡為官者應替人民著想，日前台北地檢署調查後，認定朱應無侮辱公署犯意，因此處分不起訴。

▼朱學恒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼朱學恒談抖內送花堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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