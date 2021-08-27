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料理週記星淵曝「崩潰做菜經驗」　辛酸呼籲：「一定要有可以單手抽的紙巾」

▲▼料理週記,星淵,姿靜,春風,春風1秒抽廚房紙巾,料理之王。（圖／翻攝自影片）

▲料理週記QA大爆料！姿靜跟星淵隱藏版任務揭曉。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

這次的料理週記是QA大爆料！網友的各種怪奇提問通通在節目裡說給你聽！厭世小編姿靜跟料理之王第一季人氣選手星淵同框現身錄影現場，看到桌上擺滿美食，星淵眼睛一亮，覺得邊玩邊吃太好康，卻馬上被姿靜澆了一頭冷水：「不用高興得太早，一定有什麼企圖和陷阱。」果然！製作單位先請出本集乾爹「春風1秒抽廚房紙巾」，再請姿靜跟星淵邀請學弟妹一起來吃pizza跟炸雞，接著才揭曉兩人今天的隱藏版任務－讓學弟妹自動稱讚春風1秒抽廚房紙巾！工作人員並補充：「如果整場錄影結束後沒有蒐集到學弟妹的誇獎，今天這單就要由你們買單。」星淵聽完馬上臉歪，跟著姿靜匆匆去邀（逼）請（迫）學弟妹。

▲▼料理週記,星淵,姿靜,春風,春風1秒抽廚房紙巾,料理之王。（圖／翻攝自影片）

▲▼料理週記,星淵,姿靜,春風,春風1秒抽廚房紙巾,料理之王。（圖／翻攝自影片）

▲▼料理週記,星淵,姿靜,春風,春風1秒抽廚房紙巾,料理之王。（圖／翻攝自影片）

▲▼料理週記,星淵,姿靜,春風,春風1秒抽廚房紙巾,料理之王。（圖／翻攝自影片）

這次來參與QA問答的是彥碩跟仲彣，開吃前彥碩表示要先拿紙巾，姿靜大呼：「暖男！」沒想到因為捲筒式紙巾撕來撕去的麻煩讓她接著嘆：「太不方便了吧。」暖男一秒變暖「難」，姿靜從身旁拿出春風1秒抽廚房紙巾：「現在都改用這種抽取式的！」獨立包裝超吸睛，她也盡責地說明：「春風1秒抽廚房紙巾獨立包裝乾淨又方便，而且有HACCP食品級驗證，拿取生食熟食都很安心。」一開場就說了那麼多，看大家已經餓到不行，姿靜也馬上cue大家開吃。

QA開始第一題先問星淵「胖了還是瘦了」，星淵表示這段時間瘦了9公斤，全場震驚！星淵也公開自己的瘦身心法「工作工作加工作、被唸被唸加被唸」，原來是因為一直被唸太胖，讓他覺得自己彷彿每分每秒都在變胖，所以受不了啦。而「世界末日最後一餐吃什麼」這題每個人的答案都很有創意，星淵表示想喝雞湯、仲彣卻想吃最平淡的白飯，彥碩說了「台灣小吃」，合理懷疑故意不說清楚是哪一種台灣小吃，所以可以吃很多餐？！但最讓人傻眼的還是姿靜的回應：「結實養眼的帥哥。」看來是個心靈比較飢餓的朋友。

▲▼料理週記,星淵,姿靜,春風,春風1秒抽廚房紙巾,料理之王。（圖／翻攝自影片）

▲▼料理週記,星淵,姿靜,春風,春風1秒抽廚房紙巾,料理之王。（圖／翻攝自影片）

下一題「節目錄一集需要多久」，仲彣分享曾經有錄到凌晨三點的經驗，還有一次凌晨五點才到家，姿靜更分享錄影趣事：「有一次阮紹榮錄到凌晨被問為什麼沒刮鬍子，結果是又長出來了。」讓全場笑翻。而問到「選手們是否吵過架」？仲彣馬上爆料自己跟彥碩合作的時候被兇的事情，指證歷歷讓彥碩跳到黃河都洗不清，星淵忍不住逼迫彥碩要再吃一塊炸雞，讓人分不清是懲罰還是獎勵？但就在此時，彥碩手伸向春風1秒抽廚房紙巾，這隨手一抽就脫口：「這個其實滿好用的耶。」讓星淵跟姿靜竊喜自己的任務已經達成一半。

▲▼料理週記,星淵,姿靜,春風,春風1秒抽廚房紙巾,料理之王。（圖／翻攝自影片）

QA時間即將到尾聲，但還差仲彣沒有說出稱讚，說時遲那時快，仲彣手上的pizza差點跳樓，姿靜跟星淵秒抽紙巾幾集獻殷勤，就在以為要達成任務時卻失敗，雖然難掩失望，但兩人決定再接再厲！星淵接著分享自己崩潰的做菜經驗，在某年過年期間，他工作的餐廳當時需要接待130位客人、每人要出8道菜，他不只要負責對菜、出菜，還要檢查過每一道菜才能送到客人桌上，「盤子上的指紋、肉類出血⋯⋯，這時候紙巾真的很重要，你需要能單手抽取的紙巾⋯⋯。」一語道盡辛酸血淚。

▲▼料理週記,星淵,姿靜,春風,春風1秒抽廚房紙巾,料理之王。（圖／翻攝自影片）

▲▼料理週記,星淵,姿靜,春風,春風1秒抽廚房紙巾,料理之王。（圖／翻攝自影片）

姿靜更接著強調，一般捲筒紙巾都需要用兩手才能撕取，但春風1秒抽廚房紙巾則可單手拿取，且「單包張數抵2個捲筒式紙巾、體積小又不佔空間，還不用使用廚房紙巾架。」優點落落長，不料在QA結束後仲彣還是沒有說出稱讚，工作人員也絲毫不留情地搜括走兩人的錢包，但沒想到星淵被姿靜擺了一道，「我錢包裡沒錢啊，所以都是你出。」聽到姿靜的這句話，星淵的表情五味雜陳。

春風1秒抽廚房紙巾產品標示指出100%原生紙漿製造，具HACCP食品級認證，且一包就抵兩捲捲筒式廚房紙巾，體積小、無論放在家中何處都超方便。

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