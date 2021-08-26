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比起關到死「更怕塔利班」　他逃亡阿富汗後悔了！哀求回澳吃牢飯

▲▼監獄。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲澳洲通緝犯4年前逃往阿富汗，如今乞求返國接受判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲公民侯賽尼（Saied Hussaini）於2017年8月涉入一起殘忍謀殺案，被警方鎖定後，畏罪潛逃母國阿富汗，但如今寧可面臨最高無期徒刑的懲罰，也不願接受塔利班（Taliban）統治，苦苦哀求返回澳洲。據悉，他已經透過律師周旋，成功進入喀布爾機場，正在等待撤離班機。

《雪梨晨鋒報》等外媒報導，侯賽尼被指控因毒品交易債務糾紛，唆使旁人謀殺好友德米特洛夫斯基（Dejan Dimitrovski），最終導致對方遭拷打致死。他在案發現場落網，並且接受警方偵訊，但2周後便盜用弟弟護照，逃往阿富汗。

In a disturbing indication of the fear held by millions of Afghans now under the Taliban's rule, Saied 'Sam' Hussaini is...

9 News 發佈於 2021年8月24日 星期二

澳洲9News指出，侯賽尼擁有雙重國籍，24日通過戒備森嚴的喀布爾機場大門，正等著搭上撤離班機。律師諾布爾（Jeremy Noble）過去幾天努力與聯邦政府溝通，終於完成這項任務，「所有澳洲人都值得獲得公民享有的安全權利，而他（侯賽尼）回到澳洲後，也將面臨正當法律程序」。

據悉，西澳大利亞州（Western Australia）警方計畫在侯賽尼一落地後就實施逮捕，並且提出謀殺罪指控。澳洲資深律師科洛梅茨（Glenn Kolomeitz）對於此事並不意外，「在澳洲面對無期徒刑和司法體系，遠比接受塔利班的司法與統治好得多」。

澳洲最高法院2月開庭，宣判另4名嫌犯的量刑，其中2人犯下過失殺人罪，被處以9和10年有期徒刑，另一人被判入獄4年，最後一人無罪釋放。司法部長德里克（Anthony Derrick）當時表示，逃亡海外的侯賽尼仍是此案主嫌之一。

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