逆子剪刀狂刺217刀…母噴血慘死！他犯後竟先打給媒體：我殺了我媽

▲李姓男子217刀刺死媽媽，遭法官判處無期徒刑，並褫奪公權終身。（圖／ET資料照）

記者陳韻如／高雄報導

高雄李姓男子2019年持剪刀攻擊母親，狠刺217刀致死，事後非但不是報警，竟是打電話給媒體爆料，並稱自己有「思覺失調症」，被法官判處無期徒刑，民事部分須賠償父親、弟弟及妹妹528萬元。案經上訴二審，高雄高分院26日審結，將李男殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑，並褫奪公權終身。

李男有多次家暴紀錄，媽媽也曾聲請保護令。然而，2019年10月17日，母子倆又發生爭執，李男竟先以按摩棒及木椅攻擊，接著用拿剪刀猛刺對方上半身，頸部、肩部、胸部、腹部、臀部及手腳等處共有217處穿刺傷，導致李母當場大量出血死亡。

誇張的是，李男動手後竟不是打電話自首，而是打給媒體爆料，案經媒體報案後，警方趕抵現場才發現李母已明顯死亡，整起案件才因此曝光，而警方事後也將他依法送辦。

李男到案後辯稱自己有思爵失調，而法院審理期間將李男送精神鑑定，但他可清楚陳述犯案時的記憶細節，明顯沒有認知障礙，法官因此認為，他動手時並未失去、降低辨識能力，且還主動通知媒體等，最終將他依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑，而民事部分則須賠償父親、弟弟及妹妹528萬元。

案經上訴二審，高雄高分院26日審結，除將李男依法判處無期徒刑外，另也將他褫奪公權終身。