　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

上駕訓班30年！她花38萬上1000堂課...「1原因」讓她考不到駕照

▲開車（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲女子從17歲就開始報名駕訓班課程。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者高琳景／綜合報導

對多數人來說考駕照是可以透過短時間訓練成功取得，但對英國一名47歲女子來說，考駕照簡直比登天還難，她從17歲報名駕訓班，30年來總共上了約1000堂的駕訓班課程，花了近台幣38萬的學費，卻因「一關鍵原因」，讓她至今仍未考取駕照。

綜合外媒報導，來自貝德福德郡安特希爾區（Ampthill）的女子斯特德曼（Isabelle Stedman），自17歲就開始報名駕訓班課程，30年來一共換了7名駕駛老師，花了超過1萬英鎊（約新台幣38萬）的學費在駕訓班，但至今她仍未拿到駕照，只因「她一上車就會暈眩，甚至還會失去知覺直接昏倒。」

斯特德曼透露，每次上車要開車時，內心都像從沒坐過車子一樣可怕，甚至大腦還會因為無法克服緊張，會突然有幾秒鐘失去意識，還曾經當場暈厥，「學了30年，但每次碰到車後就會變得焦慮和不知所措，就像大腦被切斷，失去了幾秒鐘的意識，尤其在圓環的地方最糟糕。」她提到，之前在練習過程中，就因突然間失去意識好幾秒，等到回過神來，車已經被教練抓住方向盤停在路邊，「我也不明白為什麼」。

身為2個孩子母親的斯特德表示，「我非常渴望能開車，這樣就能帶女兒上大學，甚至是開車去探望遠方的家人。但這對我來說太痛苦了，我擔心永遠學不會，說不定孩子比我先考到駕照。」目前她的兩名女兒，現在一個22歲，一個17歲，最近也開始學開車。

雖然在這段期間，斯特德曼從未出過車禍，但她還是非常害怕上駕訓班，就連醫生也無法解釋她的恐懼症。對此，斯特德曼覺得自己錯過生活上和身為母親能做的事，因此希望未來某一天能克服恐懼，順利考駕照。

 

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
動滋券變少了！200萬張還要抽籤　面額500元
一張圖看「3廠牌疫苗死亡率」　最高的是它
Lucas前女友再爆：月經來還硬要　「他第一次給了中國按摩小
王建民球速只剩120公里　遺憾沒在中職出賽：復出要把球速拉回
快訊／新竹科技廠修鐵捲門　27歲男突遭電死
最貪將軍！索賄4500萬「發現新事證」　軍備局少將遭收押起訴
快訊／北宜1天連2死！18歲騎士摔10m山溝「頭部重創亡」
陳時中曝3小時智取BNT秘辛　靠郭董、台積電攔截成功
600元藝FUN券來了！總數300萬份　紙本電子申請一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

眼鏡蛇「斷頭20分鐘」竟復活！廚師遭反咬一口...當場身亡

上駕訓班30年！她花38萬上1000堂課...「1原因」讓她考不到駕照

朋友借20萬竟月還100　他討債反被嗆「沒只還10元已經很好了」

「直播睡覺」7小時！他起床看「抖內金額」嚇傻：太扯了

闖「彰化培元中學」驚見滿滿鬼影　照片曝光網嚇瘋

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

犬奴想玩魔術杯被擺一道　旺財：人類真是有趣的生物

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

眼鏡蛇「斷頭20分鐘」竟復活！廚師遭反咬一口...當場身亡

上駕訓班30年！她花38萬上1000堂課...「1原因」讓她考不到駕照

朋友借20萬竟月還100　他討債反被嗆「沒只還10元已經很好了」

「直播睡覺」7小時！他起床看「抖內金額」嚇傻：太扯了

闖「彰化培元中學」驚見滿滿鬼影　照片曝光網嚇瘋

台中工業區越南雜貨店　查獲2.2公斤不明豬肉送驗

喵喵直直撞！討撸模糊畫面「貓不見了」　她笑：手機差點被撞飛

動滋券規劃200萬張500元面額　全部都由單一平台抽籤

走私貓首惡起底！前海巡隊緝私高手　涉吞9千包私菸遭訴

西蒙斯再秀苦練照坐等交易？　羅斯：不是MVP等級別學哈登

背脊毛毛的！　2店長「露半臉監工」：你沒發現我躲在角落

台南防堵非洲豬瘟　印製多國語言防疫資料向新住民宣導

2.9萬AZ疫苗配送！供代課師、新進教師接種　預計9／8前全數打完

眼鏡蛇「斷頭20分鐘」竟復活！廚師遭反咬一口...當場身亡

遭父母遺棄喀布爾機場外　男童緊抱妹妹「皺臉哭泣」心碎影片瘋傳

設局性侵害16歲少女跳樓亡　嫌犯：「我只會下半身思考」

新奇熱門新聞

借友20萬月還100元　討錢反被嗆

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

婆婆為1原因討「病逝兒精子」　媳崩潰

睡播7小時！他起床看「抖內金額」嚇傻

藍寶堅尼佔4車位！霸氣留言讓人羨慕

闖「彰化培元中學」驚見滿滿鬼影　照片曝光網嚇瘋

上駕訓班30年...1症狀讓她考不到駕照

全世界最小國家！人口僅32人　卻敢向鄰國宣戰

不整理房間？他曝放「1小物」讓孩子乖乖收拾

世界第一AV女神出爐驚呆老司機

八卦山女鬼索命2昏迷　背留長抓痕

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

網喊「奶茶聯盟萬歲」！泰POPCAT點擊逼近400億

更多熱門

相關新聞

駕照考30年　這症狀讓她考不到

駕照考30年　這症狀讓她考不到

英國一名47歲女子從17歲開始報名駕訓班，30年來一共上了約1,000堂的課程，花費金額高達英鎊1萬元（約台幣38萬元），然而她卻因為自己的特殊體質，讓她到現在還是沒考到駕照。

「打完蠟無感？」老司機神比喻：有效果

「打完蠟無感？」老司機神比喻：有效果

爸開車被射殺　男童抓方向盤逃死

爸開車被射殺　男童抓方向盤逃死

女PO文控「警逆向攔查」！所長打臉了

女PO文控「警逆向攔查」！所長打臉了

桃園男開名車詭異陳屍草叢！相驗出爐

桃園男開名車詭異陳屍草叢！相驗出爐

關鍵字：

開車駕照恐慌症暈眩Isabelle Stedmam昏倒

讀者迴響

熱門新聞

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

以為中威力彩1千萬！她秒提離職　下秒臉綠

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

出國奪冠卻失業　龍龍淪打工族淚崩

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

男主持人錄影「起生理反應」！

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

館長打高端過一天　曝身體狀況

鄧佳華離職日月光！PTT爆內幕「HR被高層電翻」

小A辣掰彎直男！哭認還沒被家人接受：注定不被看好

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

郭采潔疑秘婚小5歲新歡！男方被爆「騙妹吸毒」濫交

首批BNT「12-18歲學生」先打　檢驗封緘後才能用

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面