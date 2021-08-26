上駕訓班30年！她花38萬上1000堂課...「1原因」讓她考不到駕照

▲女子從17歲就開始報名駕訓班課程。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者高琳景／綜合報導

對多數人來說考駕照是可以透過短時間訓練成功取得，但對英國一名47歲女子來說，考駕照簡直比登天還難，她從17歲報名駕訓班，30年來總共上了約1000堂的駕訓班課程，花了近台幣38萬的學費，卻因「一關鍵原因」，讓她至今仍未考取駕照。

綜合外媒報導，來自貝德福德郡安特希爾區（Ampthill）的女子斯特德曼（Isabelle Stedman），自17歲就開始報名駕訓班課程，30年來一共換了7名駕駛老師，花了超過1萬英鎊（約新台幣38萬）的學費在駕訓班，但至今她仍未拿到駕照，只因「她一上車就會暈眩，甚至還會失去知覺直接昏倒。」

斯特德曼透露，每次上車要開車時，內心都像從沒坐過車子一樣可怕，甚至大腦還會因為無法克服緊張，會突然有幾秒鐘失去意識，還曾經當場暈厥，「學了30年，但每次碰到車後就會變得焦慮和不知所措，就像大腦被切斷，失去了幾秒鐘的意識，尤其在圓環的地方最糟糕。」她提到，之前在練習過程中，就因突然間失去意識好幾秒，等到回過神來，車已經被教練抓住方向盤停在路邊，「我也不明白為什麼」。

身為2個孩子母親的斯特德表示，「我非常渴望能開車，這樣就能帶女兒上大學，甚至是開車去探望遠方的家人。但這對我來說太痛苦了，我擔心永遠學不會，說不定孩子比我先考到駕照。」目前她的兩名女兒，現在一個22歲，一個17歲，最近也開始學開車。

雖然在這段期間，斯特德曼從未出過車禍，但她還是非常害怕上駕訓班，就連醫生也無法解釋她的恐懼症。對此，斯特德曼覺得自己錯過生活上和身為母親能做的事，因此希望未來某一天能克服恐懼，順利考駕照。