桃園客運染黑！才剛杯葛完他當董座　女董事就被亂棒痛毆

▲桃園客運女董事開完董事會後赴停車場取車，慘遭2名不明人士毆打。（圖／讀者提供，當事人已變裝處理）

圖、文／鏡週刊

今年7月底被選為桃園客運最大股東的黃炳嘉，因強勢競逐桃園客運董事長大位，遭胞弟、桃園客運常務監事黃炳勳指控涉及多起暴力案件，讓他和公司董事及家族成員都受害，成天壟罩在暴力威脅的陰霾下。

本月11日下午，桃園客運召開董事會選舉常務董事及董事長，但因部分董事杯葛，最後流會收場。不料，一名女性董事前往地下停車場取車時，竟被二名年輕男子持棍棒痛毆，導致臉、手及腳部受傷流血，歹徒犯案後逃逸，受害董事報警處理，但因受到極大驚嚇，至今不敢回公司上班。

雖然目前沒有直接證據可證明是黃炳嘉教唆，但包括黃炳勳在內，許多人都懷疑和黃炳嘉脫不了關係。

黃炳勳指出，他們家共有5個兄弟姊妹，10年前，家族成功開發一塊土地，可分到3千萬元，照理說他跟黃炳嘉及小妹每人可分1千萬元，但黃炳嘉卻想獨吞，逐漸與弟、妹不睦，也埋下後續暴力事件的導火線。

針對桃園客運常務監事黃炳勳的指控，本刊致電桃園客運董事黃炳嘉查證，但他手機關機，簡訊也未回，截稿前尚無回應。



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