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30倍聲速　大陸JF-22超高速風洞助力天地往返

▲▼JF-22超高速風洞將於2022年建成。（圖／翻攝自央視）

▲JF-22超高速風洞將於2022年建成。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

推動航空航天飛行器快速發展，大陸宣布JF-22超高速風洞預計於2022年建成，將可復現40到100公里高空、時速最高達10公里/秒，相當於約30倍聲速的飛行條件。該項目負責人強調，JF-22風洞的目標是助力天地往返系統，若成功可把衛星和航天器發射費用減掉90%。

據了解，風洞是空氣動力學研究和試驗中最廣泛使用的工具，以驗證和發展有關理論，並直接為各種飛行器的研製提供服務，通過風洞實驗來確定飛行器的氣動布局和評估其氣動性能。以目前來說，民航客機的飛行速度為0.8倍聲速，戰鬥機則可達到2.5倍聲速，未來若出現5倍到10倍聲速的高速飛行器，意味著其在大氣層中只要1-2個小時就能到達全球任何地方。

▼央視率先公開JF-22超高速風洞現場照。

▲▼JF-22超高速風洞將於2022年建成，中國官媒率先公開現場照。（圖／翻攝自央視）

《央視》報導，作為一座超大型激波風洞，JF-22超高速風洞的研發目標，就是針對天地往返飛行技術領域的國家重大需求，以及高溫氣體動力學學科的前沿探索，解決超高速飛行技術的試驗研究問題。中國科學院力學所研究員、懷柔激波風洞項目負責人姜宗林指出，JF-22風洞的一個最基本的思想就是奔著天地往返系統，做成之後可以把衛星發射、航天器發射的費用減少90%。

事實上大陸在2012年就成功研製總長265米試驗段直徑達3.5m的JF-12風洞，可復現5-9倍聲速的飛行條件，成為國際最大、整體性能先進的激波風洞。2018年3月則正式啟動JF-22超高速風洞項目。報導表示，JF-22最核心的技術，就是通過正向爆轟驅動器為基本功能，提供平穩的驅動氣流，而風洞的試驗能力要比JF-12驅動能力提高10倍。

值得注意的是，《央視》的報導畫面也出現一款黑色三角帶鴨翼造型，尾部背著一個小飛機的神祕天地往返飛行器，並標註最高速度可達25馬赫，也就是音速的25倍，大約8.5公里/秒。而一旁標示的新型高超音速飛行器，則最高可達12馬赫、也就是超過4公里/秒，並附上「吸氣動力」、「機動飛行」、「全球到達」等字樣。

▼《央視》公開神秘飛行器簡介。

▲▼《央視》介紹JF-22超高速風洞，同時公開神秘飛行器簡介。（圖／翻攝自央視）

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