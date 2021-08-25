改寫攻台戰術？　火箭軍新型導彈首波攻擊癱毀防禦系統

▲解放軍展示新型導彈，稱克服電磁干擾「癱毀敵方防禦系統」。（圖／翻攝央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸日前成功發射2枚新型導彈引發關注，該導彈具備多種抗電磁干擾手段，顯示火箭軍已拓展電磁脈衝新質彈頭。有分析認為，此次發射針對台灣意圖明顯，未來若爆發台海衝突，解放軍兩棲登陸開始之前，可能率先通過電磁戰和網絡戰癱瘓台軍指揮。

《央視》指出，近日火箭軍常規導彈第一旅克服惡劣自然條件和複雜電磁干擾，在西北大漠快速反應，成功發射2枚新型導彈，精準命中幾百公里外的藍軍多重防護陣地目標，有效癱毀藍軍防禦體系關鍵信息節點。該報導進一步強調，「此次發射成功拓展了火箭軍新質彈頭種類，提升了常規導彈多模精打、毀癱節點、融合抗擾、先遣破敵能力，有力提升火箭軍體系攻防水平。」

對此，大陸軍事專家宋忠平對陸媒表示，該新型導彈這是一款彈道導彈無疑，《央視》所描述的「克服複雜電磁干擾，意味著即便對方有強大的電磁干擾手段，可以擾亂火箭軍的發射環境，意圖削弱導彈搜索、定位目標的能力，但火箭軍的導彈仍可以精準命中目標。而後續提到的「融合抗擾」也就代表著，這款導彈具備多種抗電磁干擾的手段和技術路徑，確保導彈在複雜電磁環境下找得到、打得準。

宋忠平進一步說明，該演習發射的新型導彈，彈體擁用現有的成熟技術，而彈頭則採用新技術，具有新的制導系統和更強的抗干擾功能。他說，「通過精確定位關鍵的敵方設施，這種導彈可以癱瘓整個敵方系統，為解放軍提供了一種重要的戰術。」

宋忠平透露，從官媒報導指出「新質彈頭種類得到拓展」，這充分說明這款新彈頭絕非簡單更新，應該是一款過去沒有的新彈頭，可以排除外界猜測的集束彈頭或者鉆地彈的可能。而《環球網》也特別提出，電磁脈衝彈頭似乎是非常合理的解釋，這種新概念武器可以利用瞬間高強電磁脈衝，讓對手的電子設備瞬間報廢。

該媒體特別指出，外界普遍認為，解放軍此舉針對台灣的意圖明顯。分析人士預測，如果爆發台海衝突，解放軍兩棲登陸開始之前，可能首先將通過電磁戰和網絡戰癱瘓臺軍的指揮，然後是密集的導彈以及空中、海上攻擊，摧毀對手的防禦能力。