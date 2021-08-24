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「平均年齡8歲」天府少年團出道　陸官媒轟：忽悠未成年人築夢演藝圈

▲平均年齡只有8歲的「天府少年團PANDABOYS」出道挨轟。（圖／翻攝新聞晨報）

▲平均年齡只有8歲的「天府少年團PANDABOYS」。（圖／翻攝新聞晨報）

記者魏有德／綜合報導

大陸偶像團體「天府少年團PANDABOYS」20日在成都發布單曲正式出道。這個偶像組合由7名男孩組成，成員平均年齡只有8歲，最小的7歲，最大的只有11歲。消息曝光後迅速在網路上引起反彈，有網友揶揄，「我們只想養成，不想育兒」；「8歲，是不是有點過份了？」；「小孩子先好好讀書吧！」

▲平均年齡只有8歲的「天府少年團PANDABOYS」出道挨轟。（圖／翻攝新聞晨報）

▲「天府少年團PANDABOYS」被外界批評過分成人化。（圖／翻攝新聞晨報）

對於網友排山倒海的批評聲浪，少年團所屬公司ASE亞洲星空娛樂在微博發文強調，公司不是把孩子當作賺錢的工具，而是在孵化具有時代意義的新一代少年榜樣。他們當中不僅有學科代表，還有三好學生。對成員的第一條要求就是在保證學習的前提下，再完成藝術訓練。

文章稱，作為天府少年團的經濟團隊，我們更像是一幫滿腹情懷的少兒教育探索者，「孩子是未來，我們是航船。」

不過，該經濟公司的操作不僅網友不領情，大陸官媒也先後發文批評。《新華社》旗下自媒體《半月談》首先發難指出，8歲便踏入娛樂圈，天府少年團的出道讓人們感到驚詫的同時，也再一次將偶像低齡化的問題擺在人們面前，「偶像養成產業的發展，絕不能以犧牲未成年人的健康成長為代價。過分追逐低齡化的偶像養成產業，該管管了！」

《央視網》則發文表示，「造星」遊戲內卷到小學生，實在荒誕。且看這幾個孩子的妝造，過分成人化，讓人哭笑不得；九年義務教育都沒有結束，就在資本運作下開始「營業」，不是妥妥的「童工」？

文章痛批，導向已如此明確，還大張旗鼓打著「養成系」名號忽悠未成年人逐夢演藝圈，「到底是傻還是想錢想瘋了？少年兒童身為國家未來，這背後的公司，需要好好查一查，千萬別讓孩子金色的童年，變成金子的童年，別讓娃娃們道都沒找著，就尋摸著出道了！」
 

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關鍵字：

天府少年團演藝未成年偶像團體Pandaboys

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