快訊／盧秀燕宣布開放籃球足球場、室內遊樂園　K書中心也入列

▲盧秀燕宣布即起開放籃球、足球場、室內遊樂園。（圖／翻攝盧秀燕臉書直播）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕24日召開市政會議，會中宣布調整防疫管制作為，即日起包括運動場域如籃球、足球、棒壘球、羽球、溜冰、網球、滑板等有條件開放使用；視聽歌唱場所、電子遊戲場、三溫暖等維持暫停營業，涼亭、公園附設之兒童遊戲場及體健設施也暫停開放至9月6日。

台中市衛生局長曾梓展公布防疫措施調整原則，其中籃球、足球、棒壘球、羽球、溜冰、網球、滑板、跑酷、槌球等，將於落實防疫措施後有條件開放，也開放步道、田徑場、看台、座椅及公廁，民營室內、外運動場館，依防疫規範適度開放。「K書中心」、「室內遊樂園」在落實防疫原則下有條件開放。

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此外，公園、園道及綠地（含草悟道）街頭藝人開放申請，高美濕地遊客服務中心（含餐飲），中央公園遊客服務中心（含便利商店及遊客服務）皆開放。另涼亭、公園附設之兒童遊戲場、體健設施及設施屬密閉空間，如更衣室、淋浴間、SPA區、三溫暖、烤箱等暫停開放，市府將持續滾動檢討評估。

醫療院所部分，開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房、身心障礙、病況危急及住院天數達7天以上之探病，每日固定1個探病時段，每名住院病患每次至多2名訪客為原則，除完整接種疫苗2劑滿14天以上或3個月內曾確診已解隔者外，探病者均應出具3日內篩檢陰性證明。

不過，二級警戒延長期間，台中市觀光相關場域如大坑3號、4號、9號、9-1號及10號登山步道、潭子新田登山步道（1號、3號步道範圍）、東豐自行車綠廊（1K~3K路段）、大安濱海樂園沙灘戲水區，因施工整修暫停開放；谷關溫泉廣場泡腳池因施工整修暫停開放，及觀光場域附屬涼亭、平台、體健設施、兒童遊憩設施維持暫停開放。

此外，旅宿業附屬之歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及三溫暖等維持暫停營業。