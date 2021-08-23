3寶爸酒駕逆撞無照騎士！下場「賠掉一整年薪水」





▲阿宗酒後騎車撞上騎士，除了遭須負刑責，還要賠償被害人33萬8000元，相當於14個月的薪水。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／彰化報導

彰化一名越南籍移工阿宗（化名）今年2月間酒後騎乘電動自行車，行經伸港鄉中興路三段準備左轉時，卻提前橫越至對向車道，還逆轉行駛，因而撞上一名騎士，害對方倒地而手部骨折。法院日前審理後，依過失傷害罪，將阿宗判處拘役50日，再依公共危險罪判刑3月，得易科罰金18萬，均緩刑2年，另外，阿宗須賠償被害騎士33萬8000元，可上訴。

判決指出，阿宗今年2月15日中午12時許到彰化伸港鄉找友人一起喝酒後，下午4時騎乘電動自行車要返回公司。然而，他行經中興路三段由南往北方向、準備左轉時，卻提前橫越至對向車道，還逆轉行駛，當場撞上一名騎士，造成對方倒地而手部骨折。警方獲報到場後，經酒測，發現阿宗酒精濃度值高達每公升0.77毫克，訊後將其依法送辦。

法官認為，阿宗酒後騎車，又未遵守交通規則逆向行駛，造成被害騎士閃避不及，人車倒地，顯然有重大過失，但被害騎士是無照上路，亦有過失，與被害人已達成和解，賠償33萬3000元，且阿宗隻身來台擔任基層勞工，目前育有3子、在台月薪2萬4000元等情狀，最終分別依過失傷害罪，將阿宗判處拘役50日，另依公共危險罪判刑3月，得易科罰金18萬，均緩刑2年，全案仍可上訴。

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