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台中角頭「要命小方」妻開賓士翻覆　連撞3車輪胎噴飛

記者黃翊婷／綜合報導

台中市北屯區22日晚間8時許發生一起賓士自撞事故，波及停放在路邊的3輛車。警方調查，44歲林姓女駕駛有3次酒駕前科，還是台中新生代角頭、涉及擄人勒贖等重大案件「要命小方」的妻子，至於林女在這次事故中是否有酒駕，仍要經過抽血檢驗才能釐清。

台中白賓士女駕駛不明自撞「翻覆朝天」，波及路邊3車輪胎噴飛。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲白色賓士車翻覆在路中央。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

林女22日晚間8時許駕駛一輛白色賓士車，行經崇德路三段與崇德八路時，因不明原因自撞停放在路邊的3輛車，整輛賓士四輪朝天翻覆於中線道，現場滿地都是碎玻璃，遭撞的3輛車車尾嚴重受損，其中一輛車的左後車輪甚至被撞掉，所幸無人在這起事故中受傷，僅林女事後聲稱頭暈，被送往中國醫藥大學附設醫院治療。

根據《聯合新聞網》報導，林女過去有3次酒駕前科，2018年間被台中地院判刑6個月，雖然她以丈夫因案被判處超過10年刑期入獄服刑，必須獨力擔起照顧公婆、2名未成年子女為由，請求法官給予機會，但遭駁回，而她的丈夫就是綽號「要命小方」的台中新生代角頭方敏懿。

台中白賓士女駕駛不明自撞「翻覆朝天」，波及路邊3車輪胎噴飛。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲遭波及的車子車尾嚴重毀損。

方敏懿行事凶狠、氣勢凌人，因此被稱為「要命小方」，傳聞他10多年前就組織詐騙集團，可以說是詐欺犯罪的始祖之一，甚至與多年前被槍殺的台中大哥級人物翁奇楠是好友。方男2015年2月間指揮多名手下，擄走中部廖姓車商，並勒贖2億元，最後得手1500萬元後釋放肉票，還約定再拿贖款2000萬元來贖回車商的裸照光碟；此案經最高法院多次撤銷發回後，最後採信更二審見解，判刑10年6月定讞。

至於方敏懿妻子的這起車禍事件，台中市第五警分局表示，林女無明顯外傷，但是否涉及酒駕，目前正進行酒精濃度測驗，詳細的肇事原因及經過，還須進一步調查釐清。

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