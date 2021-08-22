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情侶開車失控撞老偉士牌　男友出面扛：車我開的…打臉影片曝

記者陳以昇／新北報導

新北市坪林區北宜公路35.4公里處22日上午8時許，一對男女朋友開一部白色小客車疑似閃避對向車輛，失控擦撞護欄後，失控再撞上對向的一部機車，造成騎士手腳擦挫傷，經送往萬芳醫院救治並無大礙，原本警方以為駕駛是男友，但後方騎士將行車紀錄影片貼到Youtube，發現事有蹊蹺，懷疑男友頂罪，警方將調查事件原委。

▲▼范男自稱開車失控撞上老偉士牌，後方行車記錄器拍下他從副駕駛座下車查看 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲范男自稱開車失控撞上老偉士牌，後方行車記錄器拍下他從副駕駛座下車查看 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，39歲范姓男子向警方表示，他駕駛白色小客車要去宜蘭，行經北宜公路35.4K時，為了閃避對向疾駛而來的車，失控擦撞到旁邊護欄，車頭甩到對向車道，撞上43歲詹姓男子騎乘的藍色舊款偉士牌，造成他手腳擦挫傷，機車也損毀，所幸送醫無大礙。

▼范男女友事發後從駕駛座下車，范男蹲下查看騎士傷勢。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼范男自稱開車失控撞上老偉士牌，後方行車記錄器拍下他從副駕駛座下車查看 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事後，剛好有一群騎士目睹整個肇事過程，將行車記錄器影片貼到網路Youtube。從影片看來，事發後，范男從副駕駛座下車，蹲下查看詹男傷勢，隨後駕駛座的女友才開門走出。

警方懷疑這起事故范男有頂罪的可能，將傳喚2人到案說明，如查屬實，將依刑法第 214 條，明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害，於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金，函送偵辦。

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▼詹男的老偉士牌被撞到鈑金凹陷 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼范男自稱開車失控撞上老偉士牌，後方行車記錄器拍下他從副駕駛座下車查看 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼范男自稱開車失控撞上老偉士牌，後方行車記錄器拍下他從副駕駛座下車查看 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼范男自稱開車失控撞上老偉士牌，後方行車記錄器拍下他從副駕駛座下車查看 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼小客車右側車門受損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼范男自稱開車失控撞上老偉士牌，後方行車記錄器拍下他從副駕駛座下車查看 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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關鍵字：

北宜公路失控偉士牌頂罪刑法第214條

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