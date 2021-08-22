入住商旅筆電遭竊　PO文怨業者「冷處理」　警：已掌握嫌犯身分

▲疑似偷盜筆電男子出入商旅。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

記者楊熾興／桃園報導

針對有網友出差入住桃園中壢一家自助式的商旅遭竊價值約6萬元的筆電，PO文網路社團說旅館業者「冷處理」讓他相當難以接受，因為筆電有女兒出生瞬間回憶更讓他心痛。警方22日表示，已受理民眾報案筆電遭竊，經循線調閱監視器畫面後，已掌握犯嫌身份，刻正傳喚嫌疑人到案說明中。

▲竊嫌手中還拿著物品離開商旅。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己透過訂房APP找到一間位於桃園中壢的商旅，並在8月11日至13日入住，但在12日晚上外出回飯店時，竟發現卡片無法使用，而他在退房時還發現，有竊賊掌握他不在的時間進房偷竊，讓他損失了一台6萬多元的筆電，裡頭還有女兒出生瞬間的回憶，讓他十分心痛。

▲警方說已掌握竊嫌身份。（圖／中壢警分局提供）

原PO第一時間趕緊向警方報案，而警方也表示，他並不是唯一的受害者，「這間飯店的問題很多，建議外地旅客慎選。」原PO接著指出，商旅似乎還打算敷衍了事，「說我的貴重物品沒申報所有是我的疏失，飯店不會賠，還告訴我等嫌犯抓到後筆電自然會找到回來」、「說是我自己的責任，我要負全責！」；網友則回應「直接找律師告他們」、「整個飯店都有問題」、「出了事沒擔當無能」。

轄區中壢派出所表示，警方於16日受理民眾報案筆電遭竊，經循線調閱監視器畫面後，已掌握犯嫌身份，刻正傳喚嫌疑人到案說明中。警方呼籲，勿因一時貪念而觸法，任何挑戰公權力之行為，必定依法究辦絕不寬貸。

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