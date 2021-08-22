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上尉喝醉街頭狂譙警五字經！身分曝光　竟是陸軍中將副司令兒子

國軍106年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮，賀政，現為陸軍副司令。（圖／資料照）

▲賀政中將現為陸軍副司令。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名賀姓男子酒後在馬路上咆嘯，還用不雅字眼辱罵到場處理的員警，被依公然侮辱等罪嫌送辦。後來才知道原來這名賀男大有來頭，他的父親竟是才剛陞任陸軍副司令的賀政中將，而他自己也是軍人身分，是陸軍564旅的上尉。

有網友21日在「靠北長官3.0 (2020版)」臉書社團爆料，「扯扯扯扯扯啊！原來現在國軍的老陸世界裡還有威權體制」，「叫小賀先生」20日凌晨0時休假喝很醉，在鳳山中利街跟中泰街路口處大聲喧嘩完，「哇！還辱罵咆哮忠孝派出所的警察，你好屌耶！更屌的是你正在正規班受訓耶！」

原PO指出，據消息人士表示，各大回報系統都被下封口令了，媒體記者也一樣噤聲，「看樣子老賀中將確定攬你這個大O蛋攬到底了，誰叫你是他寶貝兒子啊！」

▼網友爆料賀政兒子喝醉鬧事。（圖／翻攝「靠北長官3.0 (2020版)」臉書社團）

上尉喝醉街頭狂譙警五字經！身分曝光　竟是陸軍副司令兒子。（圖／翻攝「靠北長官3.0 (2020版)」臉書社團）

原PO直呼，「小英總統、邱大部長，你們知道有多扯嗎？所有軍中高官的子女，就他最嗆秋，還陸軍官校畢業，笑死人。」

《中時新聞網》報導，警方20日凌晨0時獲報中利街與中泰街口有民眾鬧事，到場發現賀男疑喝醉大聲咆嘯，詢問是否需要就醫，竟被以五字經辱罵，只好將人壓制帶回派出所偵辦，並依公然侮辱罪、妨害公務罪嫌送辦。

事發後，立刻有軍方人士到派出所關切，才知這名賀男其實大有來頭，父親是剛陞任陸軍副司令的賀政中將。至於鬧事的賀男也是軍人，現為564旅的上尉，正在國防大學受訓，未料休假與朋友聚餐，卻因三杯黃湯下肚而鬧上新聞版面。

據介紹，賀政畢業於陸軍官校正54期，曾任金防部指揮官、花防部指揮官、東引地區指揮部指揮官、十軍團參謀長等。

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