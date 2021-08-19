「N號房始祖」GODGOD上訴遭駁回！法官判34年徒刑：極其惡劣

▲N號房主嫌「GODGOD」文炯旭上訴遭駁回。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

南韓「N號房事件」嫌犯利用通訊軟體Telegram，詐騙年輕女性個資，並威脅對方成為「性奴」拍攝性虐待等影片。以GODGOD為暱稱的24歲主嫌文炯旭（문형욱，音譯）於今年4月遭一審法院判處34年有期徒刑，文炯旭不服再提上訴，大邱高等法院19日審理後，駁回了被告人和檢方的全部上訴。

根據《韓聯社》報導，文炯旭以暱稱「GodGod」長期在N號房活動，大邱地方法院安東支院刑事部法官長趙淳杓（조준소）於今年4月8日，以涉嫌違反兒童、青少年性保護法律，一審判處遭起訴羈押的文炯旭34年徒刑。對此，文炯旭不服提出上訴。

▲文炯旭被捕畫面。（圖／達志影像）

大邱高等法院裁判部於19日開庭進行二審，認為文炯旭以兒童和青少年爲對象作案，手法極其惡劣，侵犯了人的尊嚴和價值，「即使考慮到被告人承認罪行，並與部分受害者達成協議等因素，但仍應對其進行嚴懲，並需要在社會上長期隔離，因此很難認爲原判的刑罰過重或過輕。」駁回文炯旭提出的上訴， 維持一審34年徒刑原判。

文炯旭出生於1995年，畢業於京畿道始興市的論谷中學、銀杏高中，被捕前在韓京大學建築學系就讀4年級（第14屆）。他在2018年9月至2020年1月間，主動接近在社群媒體上傳清涼照的少女，以釣魚方式取得個資，並以社群媒體號召共犯，教唆他們性侵受害者並拍攝影片，再上傳到聊天室，累計製作及散布至少3000項照片、影片形式的性剝削產物。

▲文炯旭被同學稱作「個性內向」，老師則稱讚他「做事踏實」。（圖／翻攝自Telegram주홍글씨）

文炯旭被捕身份曝光後，他的同學曾稱其「個性內向」，老師則曾稱讚他「做事踏實」，怎麼都無法和做出如此令人髮指之事的惡魔聯想在一起。據韓媒表示，警方已確認到21名受害者，其中有3名受害者的父母曾試圖報警，但當時受到文炯旭的威脅。

當被問及犯罪動機時，文炯旭開口道，「對受害者和受害者家屬很抱歉，我似乎抱持著錯誤的性觀念」，針對受害者人數則表示，「如同我對警察所說，有50多人，教唆性侵的案件約有3次」，對長相被公開一事表示「後悔和抱歉」。但他堅稱，和「博士房」主嫌趙主彬毫無關係。

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