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還有3129萬劑沒來！台灣「採購+捐贈疫苗」到貨僅3成　廠牌統計曝

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

▲莫德納疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內發生本土疫情後，新冠疫苗接種變得相當踴躍，目前疫苗覆蓋率已經接近40%，然而近期國際採購疫苗庫存吃緊，下一輪疫苗接種也轉由國產疫苗高端初登場。《ETtoday新聞雲》試算，我國今年在國際疫苗預計取得4167萬劑，不過到8月中旬為止，仍有3129萬餘劑尚未到貨，未到貨比率超過7成。

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

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▲AZ疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

根據指揮中心資料，今年國內估計總取得疫苗數量為5167萬劑，當中自行採購可分為國際採購包含：COVAX476萬劑、AZ疫苗1000萬劑、莫德納疫苗605萬劑（含第四季加購100萬劑）；國產疫苗採購則有高端500萬劑與聯亞500萬劑。

其中聯亞已經被宣布緊急使用授權未過，指揮中心雖然強調500萬劑合約不會失效，需經過3期臨床試驗證實保護力，合約仍適用，但也意味聯亞的500萬劑暫時無法補上疫苗缺口。

另外捐贈的部份，包含美國捐贈250萬劑莫德納，日本捐贈334萬劑AZ疫苗，立陶宛捐贈2萬劑AZ已經抵台；另尚未抵台的還有企業團體捐贈，包含鴻海永齡基金會、台積電、慈濟總計採購1500萬劑輝瑞BNT疫苗無償全數捐贈給政府。

▲▼新北市72歲以上長者開放莫德納疫苗首日，新店區靜思堂及大豐國小兩個接種站湧入大批人潮。先前受AZ疫苗不良副作用影響而不敢接種疫苗的長者，今天傾巢而出，就算頂著大太陽也要搶打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

若以國際採購與捐贈疫苗數量來看，今年預計取得總數有4167萬劑，目前已經到貨約1038萬劑，還有3129萬尚未到貨。

當中與AZ直接洽購的1000萬疫苗，陸續有5批共240.9萬劑抵台，最新一批到貨時間是8/12，還有759萬餘劑尚未到貨；AZ原廠7月中旬曾發佈聲明，此後至明年初期間，將按既定時程供應疫苗。

莫德納疫苗陸續有6批到貨，最新一批則是8/15抵達，但今年採購還有455.2萬劑尚未供應；至於COVAX採購476萬劑，至今到貨兩批AZ共60.96萬劑，然而最近一次到貨已經是5月中旬，已經有好一段時間沒有進一步消息，總計還有415.04萬劑尚未供應。整體而言自行採購的AZ、莫德納都還有超過7成數量疫苗尚未到貨，COVAX更是超過8成未到。

▲▼ 輝瑞/BNT及AZ疫苗。（圖／路透）

▲輝瑞/BNT及AZ疫苗。（圖／路透）

企業團體捐贈的1500萬劑BNT疫苗則尚未出貨；先前有傳出首批180萬劑，最快在9月中旬抵達台灣，陳時中當時僅回應「疫苗到貨時程有保密協定在，只能跟大家說這段時間會來」。

另國產疫苗的部份，僅有高端通過緊急使用授權，500萬劑已經通過檢驗封緘61萬劑，將於第六輪8/23開打。

指揮中心統計疫苗庫存，昨日為止國內AZ還有25萬劑，另有52.4萬劑檢驗封緘中；莫德納尚存17萬劑，還有24.9萬劑檢驗封緘中，合計約百萬餘劑。

而截至目前為止，國內累計接種疫苗已經達到995萬1,034 人次，其中AZ接種633萬2,070人次，莫德納接種361萬8,964 人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率 39.40%，劑次人口比 42.40 (劑/每百人)。

[補充說明]

疫苗總數：5,167萬劑。

一、自行採購
(一)COVAX：476萬劑。
(二)AZ：1000萬劑。
(三)Moderna：605萬劑。
(四)高端疫苗：500萬劑。
(五)聯亞疫苗：500萬劑。（未通過EUA）
二、美國提供：250萬劑。
三、日本提供：334萬劑。
四、立陶宛提供：2萬劑。
五、企業團體(鴻海永齡基金會、台積電、慈濟各提供500萬劑)共提供：1500萬劑。

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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