快訊／高端確定加開「20歲~35歲民眾可打」　今下午4時開放預約

▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

第六輪疫苗開放36歲以上一般民眾預約高端疫苗，到今日中午12點截止總計有41.9萬人完成預約，中央流行疫情指揮中心今日宣布加開對象，20歲以上民眾29.8萬人可以預約。

國產疫苗將於第六輪首度登場，疫苗平台8/13日中午進行意願登記結算，總計有113萬人想打高端，扣除部分已經接種疫苗者，估計有90萬人有意願接種高端疫苗。食品藥物管理署已經完成61萬劑高端疫苗的檢驗封緘，會於第六輪提供使用，指揮中心開放36歲以上一般民眾以及20歲以上第九類高風險疾病對象等三類族群接種，符合資格人數60萬5,359 人。

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中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，至今日12時截止，總計約41.9萬人完成預約，並將於8月23日至8月29日施打。惟為利疫苗資源有效利用，將自8月18日16時至8月20日12時止，增加開放「8月13日12時以前意願登記，且為35歲至20歲(含)[即2001年8月23日(含)以前出生]民眾」預約，估計約有29.8萬人。

指揮中心說明，請符合上述預約接種資格者，可於開放預約期間進行預約，亦將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。此次增加開放對象同樣預定於8月23日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，前次(8月16日10時至8月18日12時止)已宣布之符合預約資格對象，包含「65歲以上長者」、「64歲至20歲(含)第九類對象」以及「64歲至36歲(含)民眾」，依原預約時間，已於8月18日中午12時停止預約及修改；8月18日16時至8月20日12時，則僅開放上述增加開放對象進行預約。

▲高端新增可預約接種對象。（圖／指揮中心提供）