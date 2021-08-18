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【廣編】《崩壞3rd》x立頓　陽光暢飲聯名活動開啟

▲▼崩壞3rd,立頓,大樂透,陽光暢飲,聯名,遊戲。（圖／品玩邦提供）

▲《崩壞3rd》即日起開啟和立頓的聯名活動，共設三重活動供玩家參與。

圖、文／品玩邦提供

《崩壞3rd》在上週發佈的5.0版本「薪火傳承」中，更新了琪亞娜全新S級戰衣「薪炎之律者」、全新大型玩法「往世樂土」、全新夏日系列活動，廣受玩家青睞。為慶祝律者版本上線，《崩壞3rd》宣佈即日起開啟《崩壞3rd》x 立頓聯名活動，共設三重活動供玩家參與。

活動一在活動期間，購買立頓即飲茶（寶特瓶、冷藏紙盒等系列產品），可在瓶身貼紙及瓶蓋內獲得《崩壞3rd》虛寶！本次《崩壞3rd》x立頓聯名的即飲茶冷藏紙盒共有13款設計，有蘋果紅茶、鳳梨冰茶、蜜桃烏龍、水果冰茶、原味奶茶共五種口味。聯名紙盒款除印刷女武神精美圖像外，還有來自女武神的夏日問候。

活動二於7-11及全家便利商店購買立頓即飲茶（寶特瓶、冷藏紙盒、鋁箔包等系列產品）滿49元（以購買活動產品折扣後金額計算），於指定網址登錄發票號碼（發票認定期間8/18～10/5、發票登錄時間8/25～10/5），週週有機會抽中包括「理之律者Q版公仔」、「雷蛇電競滑鼠 Basilisk V2」、「女武神一體式坐墊」、「女武神抱枕」、「通路禮品」等精美周邊及好禮。

活動三為自即日起至8/28的04：00，活動等級為15級以上，在活動期間於《崩壞3rd》遊戲內參與「午茶時光」7日簽到活動，可獲得「薪炎之律者·陽光暢飲」愛醬手機吊飾（無法重複獲取）、星石等獎勵。詳情請見遊戲內相關活動說明。

手機版下載：https://bit.ly/2W2jBpP
PC版下載：https://bit.ly/3mh9etk
官方網站：https://honkaiimpact3.mihoyo.com/tw/zh-tw
官方粉絲團：https://www.facebook.com/bh3tw/

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