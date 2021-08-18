Delta衝擊！冰島4種疫苗突破性感染率曝光「嬌生最嚴重」

▲莫德納、嬌生、輝瑞BNT疫苗。（圖／路透）



記者洪巧藍／台北報導

Delta印度變種病毒侵襲各國，造成全球第四波大流行，國內公衛專家分析指出，冰島因為Delta病毒在7月中以後疫情明顯升溫，值得注意的是，大部分本土病例出現打疫苗仍確診的「突破性感染」，分析該國接種的4種疫苗，發現嬌生疫苗的突破性感染比例最多，最少發生的則是莫德納疫苗；後續將針對打嬌生疫苗民眾施打mRNA疫苗加強劑。

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▲冰島疫情與突破性感染。（圖／翻攝自新冠肺炎防疫科學線上直播）

台大公衛學院教授陳秀熙研究團隊今（18）日上午舉辦「新冠肺炎防疫科學線上直播」，分析全球新冠疫情最新發展。近期許多國家因持續遭受Delta病毒的侵襲，再次發生第四波流行。像是北歐五國，雖然18歲以上一劑接種率均高於八成，但也受到Delta病毒影響，造成新一波的流行，其中確診者更多以年輕人為主。

公衛學者范僑芯指出，冰島過去疫情防守情況佳，個案也少，先前甚至可以開放各國入境，然而7月中旬受到Delta病毒影響，確診人數暴增。而且觀察也發現，冰島雖然一劑及完整疫苗接種率均高達九成，近期本土個案多為疫苗突破性個案且無症狀。

范僑芯說明，由於冰島提供四個廠牌疫苗給民眾施打，觀察後續發生突破性感染的比例由高至低為嬌生疫苗(1.20%)、AZ疫苗(0.45%%)、輝瑞疫苗(0.30%)及莫德納疫苗(0.27%)。而且此波疫情感染多為20-39歲年輕人，此年齡層有七成施打嬌生疫苗，因此將提供施打嬌生疫苗的民眾施打mRNA疫苗加強劑，以預防Delta變種病毒。

而其它防治措施，還包含入境要提供48小時陰性證明，群聚限制200人、1公尺社交距離，延長到8/27。