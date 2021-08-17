新北男闖民宅挾持4人！她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話逼哭全家

▲李允然闖入民宅性侵母女得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市富少淫魔李允然因犯性侵案件被判11年，於2013年假釋出獄，卻又在2019年7月性侵模特兒姐妹遭警方通緝。李允然逃亡期間，闖入民宅綑綁一家四口，在不同房間恐嚇、性侵母女兩人。案經上訴二審，高院17日仍判無期徒刑，全案可上訴。

現年41歲的李允然家境富裕，靠著爸媽的錢成立空頭公司，利用面試的機會下藥性侵女員工及面試者，共計4人受害，被判入獄服刑，於2013年獲得假釋，卻在出獄後繼續犯案。

李允然2019年再跟爸媽拿錢成立健康食品、交友公司，利用職務掩飾，尋找模特兒幫產品拍照，利用從精神科拿到的安眠藥，在宜蘭某民宿外拍時，性侵1對模特兒姊妹花得逞。模特姊妹花醒來後憤而報警，由於李允然多次傳喚不到，因此於2020年2月被通緝。

李允然2020年2月逃亡時，持槍闖入一處民宅，先將屋內的媽媽及兩名孩子以童軍繩、束帶困綁後，監禁在不同的房間，等男主人下班到家後故計重施，將整家人分別監禁。

▲屋主女兒事後坦言遭性侵，讓女主人崩潰。（示意圖／免費圖庫pxhere）



期間，李允然色心大起，要脅女主人要發生關係，否則就找她女兒下手，讓女主人為了保護女兒而乖乖就範；李允然完事後，又跑到屋主未成年女兒的房間內恐嚇，要是對方不答應，就「叫妳全家都來看」，才讓少女含淚答應。

此外，女主人淚訴，李男走後，女兒終於忍不住哭著說「爸爸、媽媽、哥哥，我被他侵害了，我被他強暴了」，讓本意保護兒女的女主人完全無法接受，「我們跟他無冤無仇啊！」

李允然利用母女的心理弱點性侵得逞，待一晚就拿著搜刮來的9000元逃逸。李允然認為，都是模特兒姐妹花讓他被通緝，於2020年3月初假冒身份騙出女模姊姊，將其約到摩鐵內以電擊凌虐，多次性侵姊姊後威脅撤告才放人，直到同月底警方在新北市板橋區某養生會館中逮捕李男。

宜蘭地院認為，李允然犯罪手段惡劣，讓被害人留下不可抹滅的身心傷害，且犯後拒絕理賠和解，明顯沒有悔過之心，認為李允然若不與社會隔絕，難以保障公眾安全，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴二審，高等法院17日宣判，認定李男惡性重大，涉犯加重強制性交、持槍、性侵未成年人及剝奪他人行動、強盜強制性交等重罪，因此維持無期徒刑的判決，全案可上訴。

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