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檢事官晉升檢察官「3年就沒人了」　劍青：變相鼓勵不務本業

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲法務部評選出10名檢察事務官可晉升為檢察官，落實檢察官多元晉用。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

法務部首度開啟檢察事務官晉升檢察官大門，第1年有10人獲選入榜，但檢改團體劍青檢改除讚許將可鼓勵檢事官士氣外，因晉升標準包含須具有律師資格，現在全國僅30名檢事官符合資格，恐3年就用會晉用完畢，且誤導、鼓勵檢事官向外考取律師資格，反而不務本業，呼籲法務部借鏡日本的內升機制。

法務部為落實2017年司改國是會議的決議，擴大檢察官多元晉用，16日公布檢事官遴選為檢察官名單，10名獲選者將進入司法官學院1年職前研習及格後，即可任用為檢察官，劍青檢改17日發表聲明讚許晉用大門打開，有助於激勵檢事官士氣。

不過劍青指出，目前全國具有律師資格的事務官僅約30人，2021年已報名23位，而依《檢察官遴選委員會設置及審查辦法》，報名未獲遴選的事務官，2年內不可再次報名，更加限縮報名人數，也就是這個晉用途徑，施行3年後即將枯竭，恐難以為繼。

劍請認為，現行的檢事官晉用政策短期或許有效，但長期恐怕反而打擊士氣，將絕大多數未經律師考試及格者永遠摒除門外，甚至誤導現任檢事官認知，似乎應該向外考取律師資格才能回來取得公平報名機會，形同變相鼓勵不務本業。

聲明中建議借鏡日本制度，依日本《檢察廳法》、《辯護士法》相關規定，檢事官不用通過律師考試，就可晉升為副檢察官，任副檢察官滿3年後，若能再通過特別檢察官考試而成為2級檢察官的話，再任滿5年以上者即取得律師資格，也就是日本所有檢事官均有向上晉升的公平機會。

劍青指出，我國檢事官率取率極低，近年來均僅錄取個位數字，專業考試科目包括：《行政法》、《刑法》、《智慧財產權法》、《刑事訴訟法》、《民法》、《強制執行法》，並非不具法律專業之人士。但因為我國司法官有《憲法》保障特殊性，加上未來朝向律師、檢察官及法官三合一考試之政策方向，又要能兼顧全體檢察事務官報名遴選之公平性，倘能仿效日本增設副檢察官加以過渡調節，或者對檢察輔佐人力進行通盤規劃，僅將律師考試及格列為參考條件。

另外也可設計特別任官考試資格途徑，令其補強特定法律專業科目，藉此獲得遴選轉任(副檢察官或檢察官)之報名資格，報名後，仍須經過嚴格的遴選審查，即使通過遴選，更須通過至少1年司法官學院養成教育，甚至接受當前同等司法官班1年半或2年完整養成教育(可減少檢察實務訓練時數)，若未通過考核仍可篩除，應可透過層層把關，有效篩選鑑別。

劍青檢改建議，檢事官轉任制度若欲可長可久，應注意不具律師資格者之晉用途徑，完整通盤考量，從而建立所有檢察事務官皆可憑藉個人之專業能力和工作努力，取得遴選報名資格之整體配套制度，方可達到全面及長期激勵士氣之效果。

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