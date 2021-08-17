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她5年沒有名字！性侵案陳述書4天點閱破千萬　改變美國司法

▲▼香奈兒．米勒(Chanel Miller)是史丹佛大學性侵案倖存者，2016年網路媒體刊登了她的法庭陳述書，4天內點閱破千萬，引發全美輿論，甚至改變美國司法。（圖／chanel-miller.com）

▲香奈兒．米勒(Chanel Miller)一封法庭陳述書，4天內點閱破千萬，引發全美輿論，甚至改變美國司法。（圖／chanel-miller.com）

記者林育綾／綜合報導

香奈兒．米勒(Chanel Miller)是史丹佛大學性侵案倖存者，2016年網路媒體刊登了她的法庭陳述書，4天內點閱破千萬，引發全美輿論，甚至改變美國司法。香奈兒後來出版自傳提到，「4、5年來，我都是沒有名字的人，而我從來不滿意記者講述我故事的方式，所以，與其讓世界曝光我，不如我自己站在聚光燈下。」

2015年1月17日，香奈兒遭到史丹佛大學生布羅克．特納酒後性侵。隔天她在醫院醒來，才得知自己成了被害人，她不再只是香奈兒，在法律上她被賦予了一個新的匿名身分「無名艾蜜莉（Emily Doe）」。

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此後香奈兒與艾蜜莉各自過著不同的生活，香奈兒繼續上班、社交、過日子，但她開始失眠，還會在沒人看見的地方獨自流淚、崩潰；而艾蜜莉活在一個封閉的世界，她活在法院、警局，活在證詞與質問當中，「沒人知道艾蜜莉是誰」。

而當時犯下性侵的布羅克，是一位有望代表美國參加奧運泳賽的明日之星，在被捕後不到24小時，就以15萬美金交保，重獲自由。

歷經將近一年半，在2016年6月時審判結果終於出爐，布羅克僅遭判監禁6個月，數天以後，網路媒體BuzzFeed刊登了無名艾蜜莉的法庭陳述書，4天內點閱率飆破1100萬，引爆全美輿論。

無數人民站上街頭聲援艾蜜莉，時任美國副總統拜登也公開支持，直到2018年8月，加州針對性侵罪修法，該案法官遭到罷免，布羅克的上訴被駁回，史丹佛大學也將他退學，艾蜜莉終於獲得了遲來的正義。

▲▼2019年艾蜜莉以本名香奈兒．米勒(Chanel Miller)、中文姓名張小夏，出版自傳《這是我的名字》，2021年由野人文化在台灣發行繁體中文版。（圖／野人文化）

▲《這是我的名字》由野人文化在台灣發行繁體中文版。（圖／野人文化）

2019年艾蜜莉以本名香奈兒．米勒(Chanel Miller)、中文姓名張小夏，出版自傳《這是我的名字》，近日由野人文化在台灣發行繁體中文版。出版社提到，她從震驚全美的史丹佛大學性侵案倖存者，到成為改變司法、獲得正義的勝利者，「香奈兒．米勒（張小夏）的故事，有哀傷，有痛苦，有自我質疑；但也有溫暖，有療癒，還有足以分給全世界的勇氣與力量。她的故事，將會是影響你一生的故事。」

香奈兒在書中說到，「我要對全世界的女生說，我與你同在。在你感到孤單的夜裡，我與你同在。當別人質疑你、對你不屑一顧，我與你同在。每天我都為你而戰，所以永遠不要投降，我相信你。」

《這是我的名字》也感動國內外許多名人、媒體人，包括美國總統拜登、美國前國務卿希拉蕊、歐普拉，而台灣也有知名心理師作家周慕姿、律師呂秋遠等人推薦。

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