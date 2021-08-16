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台灣哪個世代過最爽？網一面倒指「這年級」：底層都能買房

▲▼存錢,年終,紅包,獎金。（圖／記者李佳蓉攝）

▲網友好奇哪個年級是台灣最爽世代。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者郭卉寧／綜合報導

台灣各個世代間的差異明顯，也經常成為熱門話題， 先前七年級生因種種原因，被鄉民封為「最慘的一代」，近日就有網友好奇發問，那幾年級生會是台灣「最爽的一代」？沒想到問題一出就引起討論，多數人都認為是5年級生，直呼：「錢淹腳目無誤！」

原PO在PTT八卦板指出，鄉民幾乎一致認同七年級是台灣最慘的一代，但比較少看見大家討論台灣最爽的一代是哪個年級，讓他不禁好奇，「如果您可以選擇出生年份，不能選背景，您想要出生在民國哪一年的台灣？幾年級、幾年次是台灣最爽的一代？」

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貼文一出，隨即引起眾人熱烈討論，不少人都點名五年級生，並解釋「絕對5年級，沒聽過哪個沒有出過國、沒買房的」、「5年級，這一代壯年時，剛好碰到台灣經濟起飛」、「4、5年級阿，你就算是社會底層都能買房」、「5年級，工作時候房價低、股市爆發，台灣錢淹腳目時代」、「5年級，剛出社會GDP成長了好幾倍，小時候玩到私立高職畢業就能進大公司了」、「一定是4、5年級，我親戚遊手好閒、賭博到跑路，居然還有兩棟房」。

▲金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）

▲不少人點名「5年級生」過最爽。（圖／記者張一中攝）

不過，也有人表示，若以成長環境來看，7年級後才是最好的世代，「爸媽有錢的7、8、9年級」、「說5年級爽的也不對吧，一堆窮人童年都在做工」、「絕對是7後8前，軍訓4個月、度假打工隨你去、直接住爸媽市區房」、「70年次到75年次是台灣最爽的一批人」、「以成長環境來說的話，7年級以後最爽」、「5年級的後代8、9年級吧！正好爸媽炒房炒股剝削底層給他們爽」。

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