美軍撤離阿富汗讓中國犯台野心再起？　智庫突破盲點：想得太簡單

▲國際認為，塔利班推翻阿富汗政府與美軍撤離脫不了關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

自美國總統拜登宣布將美軍撤離阿富汗後，塔利班便大舉攻城掠地，只用了短短4個月就迅速攻入首都喀布爾，阿富汗總統甘尼連夜逃亡。國際認為，美軍撤離導致阿富汗政府倒台一事，除了顯得美國並不可靠外，也將讓台灣、烏克蘭等盟友對其失去信任，並讓對手變得更加野心勃勃，但美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）卻認為，這樣想就太簡單了。

據法新社報導，隨著塔利班在8月15日攻入首都喀布爾，總統甘尼（Ashraf Ghani）流亡海外，阿富汗的戰爭便正式宣告結束，也讓塔利班這個民兵組織在美國領導的軍事行動瓦解其政權近20年後，重新執掌阿富汗。在不少觀察人士看來，阿富汗政府的倒台與美國撤軍脫離不了關係，而這也重創了美國在其盟友間的信譽。

▲不少人認為，拜登下令撤軍的決定將有損美國在盟友間的信譽，但美國智庫並不這麼認為。（圖／路透）

哈德遜研究所（Hudson Institute）的哈卡尼（Husain Haqqani）表示，在美國拋下阿富汗政府，擅自與塔利班在多哈舉行和平談判開始，美國作為盟友的可信度就已經直線下降。美國共和黨鷹派眾議員錢尼（Liz Cheney）也指出，「這樣的行為會讓盟友質疑，他們是否能夠繼續指望美國提供協助，而美國的對手也會認為他們有能力對我們產生威脅。」

被美國視為最大競爭對手的中國早已發出類似的質疑，官媒《環球時報》早前刊登了一篇文章指出，阿富汗的局勢已反映出，美國政府是一個「不可靠的夥伴，總是拋棄其夥伴或盟友，以尋求自身利益」。不過，CNAS執行長方登（Richard Fontaine）卻表示，如果阿富汗的戰爭會讓中國變得大膽妄為，進而對台灣採取行動，那這樣想就太簡單了。

他補充，「相反的，中國應該看到的是，美國願意為撤出阿富汗付出高昂代價，因為美國已將專注點轉向亞太地區。」儘管如此，反對撤軍的方登也擔心，美國如今是在冒著危險，將阿富汗拱手讓給塔利班，但塔利班從未與恐怖組織蓋達正式決裂，因此阿富汗在塔利班的統治下，恐怖主義的威脅將會升高，並導致美國無法專注對抗中國。

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