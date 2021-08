阿富汗人連夜奔逃！喀布爾機場爆槍響　停機坪湧百人「硬擠上機」

▲ 喀布爾機場塞滿逃難人潮,機場外大塞車。(圖/翻攝自Twitter)

武裝組織塔利班15日拿下阿富汗首都喀布爾,將在總統府宣布成立伊斯蘭酋長國。喀布爾國際機場當晚湧入成千上萬希望逃離阿富汗的外國及當地民眾,加上塔利班攻城掠地的速度快地驚人,導致許多已訂好機票準備逃難的乘客航班停飛,場面一片混亂。

《每日郵報》報導,位於喀布爾的哈米德.卡爾扎伊國際機場(又稱喀布爾國際機場)雖有美軍駐守,但在附近傳出槍響且美軍接管喀布爾空中交通管制後,所有非軍事航飛皆已停飛。塔利班推進速度幾乎在所有人意料之外,此前已預訂商業航班的阿富汗人不得不留下。西方人將乘坐本國軍機撤離,但塔利班表示,不會允許阿富汗公民離開。

阿富汗商人巴拉克(Shoaib Barak)15日晚間約7時登機後聽見槍響,在機上等到過了午夜卻被趕下機,並拍下停機坪擠滿數百人的畫面,可見大批民眾不斷奔向飛機。他說明,這架飛機最多可容納360名乘客,卻有600多人登機,80%乘客沒有護照和簽證,機場人員未進行任何安檢或檢查護照,他也看見部分乘客攜帶軍用無線電與槍枝。

