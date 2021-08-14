大陸油料船越界拒檢　海巡攻上甲板驚見「幽靈船」

▲澎湖12日上午在花嶼西16.8海浬處，發現一艘陸籍油料運補船越界進入我國水域。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖／澎湖報導

澎湖海巡隊12日上午在花嶼西海域，驚見一艘陸籍油料運補船越界進我國水域，雖然未進行作業，但海巡隊對其多次廣播，要求停俥受檢，均被該船拒絕，海巡署遂強靠登船，更發現該陸籍船疑似就是AB船（船舶證書與船名不符），將該船押返馬公留置調查。

澎湖海巡隊12日執行「護永專案」勤務時，擴大巡邏範圍，在花嶼西16.8浬處海域發現一艘名為「萬興588」的陸籍油料運補船，越界進入我國限制水域，其雖然未進行相關作業，但海巡隊進行3次廣播，要求該船停俥受檢，均被拒絕，海巡隊只好強靠登船，查獲蔡姓船長等6人。

而海巡隊登船檢驗後卻發現，該艘陸籍油料運補船船舷漆字為「萬興588號」，但船長提供的船舶證書卻載為「合興566號」，疑似就是俗稱的AB船，海巡隊對此回應，後續會在留置調查時進一步釐清相關事宜。

▲▼澎湖12日上午在花嶼西16.8處海浬，發現一艘陸籍油料運補船越界，海巡隊多次廣播要求停船受檢未果，只好強靠登檢。（圖／記者吳奕靖翻攝）



海巡隊指出，該船船上並未運載物品，亦無牛、豬肉等相關製品，同時對6名船員快篩後均為陰性，但仍會落實船上消毒作業與船員的檢疫措施，以確保無防疫漏洞。全案將會依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」留置調查。

此外，海巡署也指出，今年累計至今澎湖海巡隊已查扣8艘大陸漁船，累計裁罰金額1071萬元。海巡隊會繼續執行「護永專案」勤務，以維護漁業資源及漁民作業權益，若漁民在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，都可撥打海巡署「118」專線，通報海巡單位。

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