快訊／祝釩剛4度呼麻　靠複檢報告再獲緩起訴

▲藝人祝釩剛多次為大麻案到北檢出庭。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人祝釩剛有多次毒品前科，去年又因吸食大麻，獲得緩起訴處分2年，卻又被驗出持續施用大麻，遭撤銷緩起訴，並第4度因吸毒遭偵辦，但他在3月出庭時，堅稱自己沒有吸毒，請求複驗，檢察官安排將尿液樣本再送憲兵指揮部協助鑑識，果然是陰性，北檢日前處分不起訴，至於前案部分，13日再次處分緩起訴。

外型高帥的祝釩剛，曾是偶像團體「183CLUB」成員，2007年時因吸食大麻而入獄接受勒戒，出獄5年多後，又在2013年2月參加朋友轟趴，被警方搜出持有大麻，而被檢方緩起訴，當時緩起訴期滿後，外界以為他已戒毒成功。

但在2020年4月13日晚間，祝釩剛開車時，又被臨檢查到含大麻菸油的電子煙，他向檢察官坦承吸毒，並求情「母親重病」，不希望接受觀察勒戒，會離家太久，因此爭取到緩起訴機會，條件是須自費戒癮治療，沒想到卻在定期向觀護人報到時，又在尿液中被驗出大麻陽性反應，被認定戒癮失敗，撤銷第3次涉毒案件的緩起訴。

祝釩剛2020年3月出庭時，堅稱自己沒有再碰大麻，且他上午才到指定的臺北市立聯合醫院松德院區進行戒癮治療，當時醫院驗尿是陰性，下午到北檢觀護人室採尿，就突然變成陽性，祝釩剛請求複驗，檢察官將被驗出陽性的樣本再送憲指部鑑識單位檢驗，果然是陰性，因此相信祝沒有再第4度碰毒，處分不起訴；至於祝釩剛先前被撤銷的緩起訴案件，則重新回到偵查階段，祝釩剛繼續接受自費戒癮治療，再次換取緩起訴。

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