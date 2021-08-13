小被被爛成「意麵」！　人妻珍藏25年沒洗過　網：這才是靈魂

▲艾比自稱，25年來從來沒有洗過小被被。（圖／抖音／AbbieHerbert）



記者王佩翊／編譯

許多人都有一條專屬於自己的「小被被」，儘管經過多年歲月，早已破舊不堪，也絲毫無法影響小被被在心中的地位。國外就有一名25歲網紅人妻日前在抖音上公開自己的小被被，然而令人震驚的是，這條小被被不但從來沒有清洗過，現在更是已經破到只剩下幾根棉繩，宛如「一坨意麵」。

根據《太陽報》報導，大部分的孩子在成長過程中都會有一個安撫物，有可能是玩偶、毯子或是小被被。25歲的抖音紅人艾比‧赫伯特（Abbie Herbert）也直言，自己非常依賴小被被，儘管它現在已經破得看起來像是一綑棉繩。

艾比表示，她從來沒有洗過這條毯子，也就是說，這條毯子至少有25年沒有清洗過。她說，經常有人看到她拿出小被被時，會疑惑為何要帶著一綑繩子，事實上，這卻是她珍藏25年的小被被。

部分網友認為，艾比的小被被都沒洗過，不太衛生，同床的丈夫應該不能接受，不過艾比也隨即澄清，絕無此事。艾比說，丈夫知道自己和小被被是一輩子都無法拆散的組合，因此非常理解她。

該則抖音吸引了至少900萬次觀看，80萬人按讚。網友看到這條破得只剩下幾根棉繩的毯子時紛紛表示，「這就是小被被的靈魂」、「天哪，妳乾脆把它做成手鍊可能還可以用得比較久」、「妳的毯子快不行了」等。

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