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史詩級奧客！Focus車主嫌貼膜太差　店家重貼2次還被要求退費

▲Focus車主嫌貼膜太差，霸氣店家免費重貼2次還被告業者無奈史詩級奧客。（圖／匠心汽車美容提供）

▲Focus車主嫌貼膜太差，霸氣店家免費重貼2次還被告，業者無奈：遇到史詩級奧客。（圖／匠心汽車美容提供）

記者游瓊華／台中報導

曾給5寶爸工作的暖心汽車美容業者陳俊霖近日在臉書上貼文，提到日前一名福特Focus車主將愛車送到店內貼膜，未料完工對方付款取車後，先後帶女友、姊姊連續上門5次，抱怨車膜有水痕、有細紋、不完美，陳俊霖決定免費重貼車膜，甚至還讓Focus車主拿LED探照燈驗車，但車主仍不滿意，不僅要求退費、日日在網路給差評，讓他無奈感嘆服務業難為，「遇到史詩級奧客！」

消保官何怡萱則指出，不管事前事後買賣雙方都應該保存證據，如果雙方有糾紛，業者也覺得已經善盡責任，可尋求第三方協助，不論是各區公所的調解，或向法院申請調解解決。

▲Focus車主嫌貼膜太差，霸氣店家免費重貼2次還被告業者無奈怨遇到史詩級奧客。（圖／陳小白提供）

▲Focus車主嫌貼膜太差，霸氣店家免費重貼2次還被告業者無奈怨遇到史詩級奧客。（圖／陳小白提供）

陳俊霖提到，汽車美容是優化漆面非還原，僅能深的刮傷淡化，淺的刮傷去除，Focus車主抱怨車子有狀況，他都抱著以客為尊的精神重新處理，包括膜上有水痕，有細紋等，都處理完畢讓車主檢查後離開。但消費者隔沒幾天又上門抱怨有不滿意之處，他決定免費幫對方重拋、重貼膜引擎蓋，再讓對方驗車後交車。

陳俊霖表示，重新貼膜後原以為事情會告一段落，沒想到對方隔天又私訊表示車有問題，希望店家「在他眼前把引擎蓋跟保桿重拋重貼！」陳俊霖擔心對方不斷上門影響生意，決定「再砍掉重練」重新施工一次，還讓Focus車主拿LED探照燈驗車，車主驗收滿意後才離開。但事後卻發現車主在網路評論上給差評給一顆星，讓他相當無奈，也決定將過程全部貼網。

對此情況，消保官何怡萱表示，汽車美容服務、精品包鞋送洗等服務，交付當下雙方就應該錄影、拍照將證據保存，事前事後發現有掉漆、凹陷都要先註記。以汽車美容為例，有些瑕疵可能不會當下發現，陽光一照才明顯，這時候就會有爭議，難以釐清到底由誰造成，所以最好交車當下錄影存證，若雙方爭議不下，就建議尋求第三方調解解決。

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