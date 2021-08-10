黃卡遺失免擔心！衛福部推「疫苗數位證明簽發平台」最快月底上路

▲打疫苗會領到疫苗接種證明黃卡，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

因應新冠疫情，需要出示接種過新冠疫苗證明，或者出示相關篩檢證明的機會越來越多。衛生福利部規劃「疫苗數位證明簽發平台」，讓民眾上網登錄後可下載相關證明，可在手機平版等設備中保存，也可列印出來使用，預計最快本月底上路。

接種新冠疫苗後會拿到俗稱黃卡的疫苗接種卡，可以做為疫苗接種證明使用，如果不慎遺失，或者需求單位不以黃卡作為證明，就要到醫院申請註記疫苗接種紀錄的診斷證明書，以後將有更便利的申請方式！

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部正在研擬「疫苗數位證明簽發平台」，今日召開第四次會議，衛福部次長石崇良表示，該平台將分散在不同資料庫，有關新冠疫苗接種、篩檢紀錄一次蒐集，民眾未來透過平台就可以申請相關證明，包含疫苗接種紀錄、PCR篩檢結果、經核准指定檢驗機構快篩等有上傳到健保系統的資料，可以在手機、平版等裝置保存或者列印出紙本，作為證明使用。

石崇良也提到，「疫苗數位證明簽發平台」提供資訊並非等同疫苗護照，只是作為需要證明時可以方便申請使用。而相關資訊在健保署APP「健保快易通」也有，石崇良說，健保快易通的性質類似自己可以查找，並非證明，而且系統內還有個人資訊，隨意出示也有隱私問題。

石崇良說，目前資訊組正在執行系統建置，包含設置欄位如疫苗接種場牌、第幾劑、接種日期、國家地點等資料庫串接，希望越快上線越好，初步目標月底完成設置並上路提供民眾使用。