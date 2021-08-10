傳奇刺青師病逝　愛妻當畫布1年奪6金牌！「全是身上最美的印記」

▲吳世民告別式上有破2億的超跑車隊送行。（圖／記者白珈陽攝）



記者崔子柔／綜合報導

台中45歲知名刺青師吳世民在國際間獲獎無數，上（7）月31日因腦中風離世，家屬昨（9）日下午在台中崇德殯儀館替他舉行告別式，吳妻也發文向吳世民告別，「我們身上的刺青全是我們身上最美的印記，我們以你為傲」。

吳妻身上滿是吳世民生前的刺青作品，先前更陪著吳世民參加國內外刺青比賽，奪下無數獎項，更在2010年「新加坡第2屆世界刺青展」奪得金牌。

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▲吳世民生前冠軍作品。（圖／記者白珈陽攝）



吳妻昨日發文表示，「華麗有靈魂完美的刺青人生，我們陪著你一起走這最後一程，謝謝你好棒的老公，我們身上的刺青全是我們身上最美的印記，我們以你為傲」，並向丈夫喊話「下輩子見囉」，文章讓許多親友動容分享，也有不少網友留言表示不捨。

▲吳妻身上也滿是吳世民的作品。（圖／翻攝自Facebook）



廣告設計科畢業的吳世民在2003年於台中開設「夜行刺青」店，隔年參加台灣首屆刺青大賽獲得傳統彩色大組亞軍，並以新傳統和素描再運用彩色技法打入國際，成為世界刺青賽的常勝軍，其中最廣為人知的一戰是2010年「新加坡第2屆世界刺青展」，他花費6小時、以京劇人物「樊梨花」奪得金牌，成為刺青界的台灣之光。