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台帛泡泡返台隔離政策定案！陳時中：維持5+9自主健康管理

▲▼0809流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）

▲中央流行指揮中心指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

台帛旅遊泡泡重啟進行再度掀起討論，預計最快8/14首航，其中旅客最關注的回台隔離政策，中央流行指揮中心指揮官陳時中今（9日）證實，帛琉團回台將維持5天加強版自主健康管理和9天自主健康管理。

陳時中表示，此次帛琉團重啟將維持原本規定，即參加帛琉團的旅客返台後需5天加強版自主健康管理，再加上9天自主健康管理，陳時中說，到目前為止帛琉都沒有本土案例，反而比較高的風險是在機場，其他風險都相對較低。

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陳時中表示，由於機場是風險比較高的場域，因此現在正在討論返台後帛琉團旅客如何和國際旅客可以做一個完整分流，會是防疫重點。

▲帛琉首發泡泡團，採檢陰性旅客陸續辦理報到手續。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中表示帛琉泡泡最大防疫重點在於返台後機場的分流措施。（圖／記者林敬旻攝）

根據指揮中心於今年3月公布的台帛旅遊泡泡防疫規定，參加旅遊泡泡的旅客必須6個月內無出入國史、近2個月無居家隔離/檢疫及自主健康管理情形、3個月內未確診COVID-19，且出發前配合於機場進行採檢取得核酸（PCR）檢驗陰性報告。

另旅客自帛琉返台前無須進行PCR檢測，返台後可免除居家檢疫，並於返台後5天內實施加強自主健康管理，第5天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

▲帛琉。（圖／雄獅旅遊提供）

▲台帛旅遊泡泡即將重啟。（圖／雄獅旅遊提供）

指揮中心進一步指出，加強自主健康管理期間，除一起前往旅遊及返台者外，居所應符合1人1室，且有單獨房間與專用衛浴，共同生活者應一起採取適當防護措施，包含佩戴口罩，保持社交距離，不可共食。

若沒有出現任何症狀，可以外出，但僅能從事固定且有限度之活動，且不可搭乘大眾運輸，禁止至人潮擁擠場所，採實名制，需記錄每日活動及接觸人員，不可接觸不特定人士，且應全程佩戴口罩及保持社交距離，並於入境後14天內遵守一般自主健康管理應注意事項。

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