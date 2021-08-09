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被韓劇超越！「日劇跌落神壇」戲迷分析3關鍵：真的不喜歡

▲▼過年,Netflix,追劇,年假,防疫,COVlD-19。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲不同國家拍出的影劇各有特色。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

不同國家所拍攝的戲劇各有千秋，也各有各自的擁護者，就有網友好奇，2000年前後的日劇其實真的很強，但近來卻跌落神壇，受大家歡迎的多為韓劇，「日劇為何會被韓劇打趴？」貼文曝光後，立刻引發熱議，就有網友分析3大原因。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「日劇為何會被韓劇打趴」為題發文，提到2000年左右時，日本有許多戲劇都廣為人知，受到不少人喜愛，但之後光芒卻忽然被韓劇給壓過。

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原PO表示，現在比較有曝光度的幾乎都是韓劇，再來則是台劇、陸劇，日劇反而很少看到，為什麼韓劇會取代日劇成為戲劇界的新寵兒？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「日劇沒什麼進步啊，浮誇的劇情真的不喜歡」、「日劇愛說教」、「喜歡講人生道理」、「說教、台詞做作」、「日劇就是太愛說教，演技也很浮誇」、「日劇沒進步，愛說教、演技不好」。

也有些網友分享自己看韓劇以後的感受，「韓劇經費突破天際」、「韓劇應該是劇情跟演員都有進步」、「韓劇真的帥美多」「韓劇有能拍出深度的，就算是無腦的人家也有俊男美女」、「韓劇超無聊，劇情永遠都是愛情」、「我還是愛日劇，韓劇好悶」。

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