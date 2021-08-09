「警界明日之星」威逼2小兵當人頭　海巡署淪賭場帳房

▲海巡署秘書室三線一星警官洪男竟利用職務，要求底下小兵租借個人帳戶供他當線上賭的出入帳人頭戶。（圖／CTWANT提供）

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42歲的海巡署祕書室三線一星洪姓視察，原本是警界的明日之星，疑似為了入手新厝，涉嫌經營線上賭博淘金，還找上2名海巡署小兵「租借帳戶」當人頭，從人民保母淪為「收簿手」。高雄市刑大日前直闖海巡署搜索自家人，查扣一批證物，更諷刺的是，帶隊逮捕洪姓視察的警官，竟是他的警察大學同窗！

家住新北市林口區的海巡署祕書室三線一星洪姓視察（洪男），涉嫌收購人頭帳戶並賣給線上賭博網站供匯款使用。7月26日傍晚，大批高雄市刑大幹員湧入洪男住家，面對「自己人」找上門，洪男似乎早已心裡有數，不發一語地坐在沙發上配合搜索調查。

▲洪男因涉及收購人頭帳戶，住家湧入大批員警搜查，而他似乎早已心裡有數，不發一語的坐在沙發上配合搜索。（圖／CTWANT提供）

同一時間，位於台北市文山區興隆路3段的海巡署本部祕書室，同樣人聲雜沓，另一批高雄市刑大幹員在海巡署政風室的陪同下，正在洪男的辦公室翻箱倒櫃，最後將部分資料連夜扣回高雄。

據悉，洪男借錢是為了投資虛擬貨幣。原來，他當時與特定朋友聚會時，對方總會提到投資虛擬貨幣的豐厚獲利，洪男經不住誘惑，便答應對方開出「必須提供個人帳戶作為匯款使用」的條件，一起投資虛擬貨幣。

一開始，洪男確實賺得盆滿缽盈，後來銀行發現他的帳戶不斷進出大批金流，擔心該帳戶被詐騙集團利用，遂列為警示帳戶。洪男與友人商量後，竟以長官身分找上兩名海巡署小兵，以每人每個月一萬元的代價「租借帳戶」，好讓自己和朋友繼續投資虛擬貨幣；洪男等人更將淘金觸角延伸到線上賭博，出面租借帳戶的洪男，儼然從人民保母淪為「收簿手」。

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