人夫溺斃金山溫泉　「小21歲嫩妻」竟是連環索命狂魔

圖文／鏡週刊

8年前，新北市發生一起殺夫案，一名70歲的老翁與49歲的再婚妻子前往金山泡湯，卻莫名溺斃，老翁的子女懷疑父親死因不單純，報警處理，法醫在老翁體內驗出安眠藥反應，警方深入追查發現，死者妻子經營卡拉OK店，積欠大筆債務，才會下藥謀害親夫企圖奪產及詐領保險金，雖然她否認犯案，但法院還是根據她之前2度企圖殺夫及相關領藥紀錄，將她重判14年徒刑定讞。

2013年3月25日上午8點多，49歲的游姓婦人，騎機車載著70歲的顏姓丈夫，前往新北市金山區某旅館泡湯，不到1個小時，顏男溺斃在浴池中。

死者與前妻生的4名子女認為案情不單純，希望檢警介入調查，法醫相驗後，發現死者體內殘留大量第四級管制藥品「佐沛眠」，警方也在旅館房間內找到殘留佐沛眠粉末的玻璃杯，檢察官因此認為全案可能不是意外，下令深入調查。

沈瑞坤說：「我們查出游女之前曾有2次傷害死者的紀錄，2人婚後不久，顏男就曾向警方報案，說前一天喝下妻子準備的米漿後，全身無力，員警當時建議他去檢查，後來驗出體內殘留大量安眠藥。數個月後，顏男又被游推下樓，送醫急救。因這些前例，我們認為游涉有重嫌，於是請她到案說明。」

▼案發當天一早，游女騎機車載丈夫前往新北市金山區某旅館泡湯。



當年承辦本案的員警黃聖明告訴本刊：「游女看不出喪夫之痛，到她住家進行訪查時，發現死者的遺物已經全被清空，連一張照片、一件衣物都沒有，之後，帶她到案發現場模擬，她每次講的內容都不一樣，只能根據她的說法不斷查證，再一一突破謊言，偵查期間，她一直調整供詞，最後乾脆推說忘了，後來安排測謊，結果她也沒通過。」

種種證據都指向游女殺夫，檢方因此將她起訴，但她始終否認，案件進入法院審理，她也多次當庭喊冤，辯稱丈夫有心臟病，並有服用壯陽藥、安眠藥的習慣，還引用「心臟病患者不宜吃壯陽藥」的報導脫罪，甚至在開完庭、還押看守所時高喊：「我沒有殺害丈夫，是他的小孩遺棄他、趕他出家門。」並要到場採訪的媒體記者替她申冤。

▼49歲的游女被帶回案發現場模擬，但說法前後矛盾，引起警方懷疑。



不過，檢警在旅館房內找到的玻璃杯驗出安眠藥成分，研判是游把藥丸磨成粉末溶於水中，讓顏喝下，若真如游所說，顏有服用安眠藥的習慣，根本不需將藥丸磨成粉，法官因此認定，游下藥迷昏顏之後，再將他一頭壓入浴池中，把丈夫活活淹死。 法官並認為身高約160公分的顏男，不可能溺斃於不到60公分的浴池，判定顏是在喝下摻有佐沛眠的礦泉水後，待在溫泉池失去意識，無力掙扎，才會喪命。

經過審理，法官最後依「家暴殺人罪」將游女判刑14年定讞，也判決游必須賠償顏的4名子女共635萬元，為她的罪行付出代價。



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