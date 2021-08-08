快訊／國1彰化段「7車連環撞」！休旅車慘卡分隔島　車流回堵10公里

▲國道1號北上7車連環大追撞。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

記者游瓊華、白珈揚／彰化報導

國道1號北上214公里處8日下午發生連環撞事故！現場7車撞成一團，其中一輛休旅車更是150度大轉向撞上分隔島，而這起車禍也釀成車流嚴重回堵約10公里。警消人員獲報緊急出動排除現場，而至於詳細事故原因仍有待調查釐清。

今日因為父親節，國道車流量明顯增加，然而下午2時許，疑似因為天雨路滑，事故路段內線車道先是發生5輛車追撞，同時間相隔不遠處又有2車因煞車不及而追撞上去，所幸並無造成人員傷亡。